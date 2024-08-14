星展稱，此舉有助於螞蟻等大公司將集團內交易的結算時間「從幾天縮短到幾秒鐘」，讓企業財務主管對不同實體的現金部位有更大的可見度、可預測性和控制力。

星展銀行全球交易服務集團主管Lim Soon Chong表示，「這項新功能的出現正值企業的財務需求不斷變化，以滿足電子商務和 24/7 按需服務的興起之際」。同時，星展銀行希望其區塊鏈能夠提高傳統銀行服務的新效率和功能，例如「可編程、分段和即時價值轉移」。

螞蟻金服平台技術負責人Kelvin Li表示，與星展銀行的合作將解決降低跨國支付成本和交易風險等挑戰。Whale平台已經在即時退稅服務和中小企業跨境支付等領域看到了用例。

星展銀行的最新計劃源自於貸款人參與新加坡金融管理局的代幣化計劃。這是 Project Guardian 測試的用例之一，Project Guardian 是一項探索資產代幣化的計劃，螞蟻集團也參與了其資金管理解決方案。

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