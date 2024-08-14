平台表示，用戶可在應用程式內直接使用AlipayHK和信用卡付款，賣家亦無需擔心買家的付款方式，不論買家如何付款，賣家都可在交易完成後才將款項直接轉入銀行賬戶，賣家不必擔心買家收貨後不付款；買家也不必擔心付款後收不到貨物。

Carousell商務副總裁Vishal Salunkhe表示，很高興能獲得合作伙伴的支持，為用戶提供值得信賴的購物方案，使二手買賣更加方便。

此外，平台的結帳頁面已整合物流安排，並可在訂單詳情頁面追蹤訂單。賣家可以將包裹送到順豐營業點或順豐站，買家可在順豐自營網點取件，即省雙方協調時間見面的麻煩。如果賣家未達到審核標準，例如評價分數和訂單完成率，或有多次未完成訂單的情況，將無法啟用官方支付和配送功能。如果買家仍希望在不使用Carousell支付功能下進行交易，平台強烈建議買家選擇面交，以便檢查物品並當面付款。

其他報道

譚仔國際上季稅後盈利大跌62% 本財年內擬開設「丸亀製麵」新店

半日沽空金額減21% 騰訊沽空減16%

內地非銀金融據報以溢價購買國債 避開監管措施限制

華置中期轉蝕4.2億 續不派息

恒指半日跌62點 受制於250天線 50天線跌穿100天線

滬深三大指數半日向下 創板指失守1600點

籲中資銀行積極做按揭 施永青：有責任為穩定香港局面作貢獻

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升 港元升值至近一周最強

大摩：美股幾乎沒有進入熊市跡象

日本散戶投資者押注日圓升值 倉位接近紀錄高

彭博社：鄭志剛信心滿滿 香港將在家族辦公室業務全球第一

岸田文雄據報不會參選自民黨總裁 日圓轉強

鄭州比亞迪「銀彈」搶人 單月擬聘4000人 月薪最高9000元

長建、長實、電能財團35億購英國陸上風電資產組合

滬深三大指數低開 人行進行3692億人幣逆回購

恒指高開59點 科指升0.52% 中生製藥升4.4% 長建電能中電再破頂

美國司法部據報試圖分拆Alphabet

港股ADR升148點 夜期高水113點 阿里、騰訊、京東、電能、長建等業績

長建據報收購Aviva 英國風電場

美債息下降 美股、金龍指數上升 道指升408點

北水增持京基金融國際 減持聯合能源