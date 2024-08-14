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Carousell伙AlipayHK及順豐 平台可直接付款及安排配送追蹤

二手買賣平台Carousell公布與AlipayHK和順豐合作，用戶最新可透過應用程式的整合服務，直接支付商品費用和安排配送追蹤，用戶之間的買賣將更加方便及安全。如果賣家未有安排送貨、運送過程中損壞或貨品與描述不符，透過Carousell「買家保障」，買家可安排退貨及獲得退款，從而降低詐騙的風險。同時，Carousell也保護賣家的權益，防止惡意買家虛假申訴。

平台表示，用戶可在應用程式內直接使用AlipayHK和信用卡付款，賣家亦無需擔心買家的付款方式，不論買家如何付款，賣家都可在交易完成後才將款項直接轉入銀行賬戶，賣家不必擔心買家收貨後不付款；買家也不必擔心付款後收不到貨物。

Carousell商務副總裁Vishal Salunkhe表示，很高興能獲得合作伙伴的支持，為用戶提供值得信賴的購物方案，使二手買賣更加方便。

此外，平台的結帳頁面已整合物流安排，並可在訂單詳情頁面追蹤訂單。賣家可以將包裹送到順豐營業點或順豐站，買家可在順豐自營網點取件，即省雙方協調時間見面的麻煩。如果賣家未達到審核標準，例如評價分數和訂單完成率，或有多次未完成訂單的情況，將無法啟用官方支付和配送功能。如果買家仍希望在不使用Carousell支付功能下進行交易，平台強烈建議買家選擇面交，以便檢查物品並當面付款。

 

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