上月18日國企內房遠洋集團（3377）公布境外債務重組方案，並披露獲部份境外債債權人同意重組方案後。今日有署名為「遠洋集團境外債權人」的人士在報章刊登全版廣告，指遠洋擬將海外本息逾60億美元債務直接削債最高近90%，剩餘債務延8至10年到期，最低回收率僅1%至2%，協議文本隱藏巨大風險和漏洞，重組方案存在缺陷。
「遠洋集團境外債權人」呼籲「廣大債權人團結一心，堅決抵制國企逃債行為，否決重組方案，透過法律途徑捍衛債權人合法利益，強烈要求壓實遠洋集團董事及高管責任、壓實中國人壽股東責任、履行中國人壽增信協議義務」。
該廣告列出六點質疑，包括指中國人壽及遠洋集團涉嫌逃債﹔推出毫無底線之重組方案﹔股東中國人壽違約失責﹔資產表外融資和關聯方涉存在利益輸送，上市公司核心資產流失﹔遠洋集團董事及高管管理不善、香港聯交所公告涉與事實不符。
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