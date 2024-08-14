「遠洋集團境外債權人」呼籲「廣大債權人團結一心，堅決抵制國企逃債行為，否決重組方案，透過法律途徑捍衛債權人合法利益，強烈要求壓實遠洋集團董事及高管責任、壓實中國人壽股東責任、履行中國人壽增信協議義務」。

該廣告列出六點質疑，包括指中國人壽及遠洋集團涉嫌逃債﹔推出毫無底線之重組方案﹔股東中國人壽違約失責﹔資產表外融資和關聯方涉存在利益輸送，上市公司核心資產流失﹔遠洋集團董事及高管管理不善、香港聯交所公告涉與事實不符。

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