公司指出，CBC Tech亦能夠利用Console Connect 自動化平台，將NaaS產品推廣至全球更多市場。通過Console Connect 的經銷商合作計劃，CBC Tech 將能夠為企業提供涵蓋跨境連接和網路性能優化的全方位網路連接解決方案。

Console Connect首席執行官Marc Halbfinger表示，公司與CBC Tech的合作推動數據流動及跨國服務交付，期待與 CBC Tech 深化合作，協助更多客戶體驗具彈性及按需連接服務的好處。

CBC Tech首席執行官馮昕表示，通過把雙方專業經驗和基礎設施優勢融合，能為企業提供可靠且具拓展性的網絡服務，支持企業數碼轉型。

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