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香港快運11月開通馬來西亞檳城航線 推限時優惠18元來回機票

香港快運航空宣布，於2024年11月21日正式開通首條來往香港至馬來西亞的航線，直飛馬來西亞半島西北側的檳城國際機場（PEN）。

首日由香港出發檳城的航班編號為UO748，出發時間是晚上8時10分，到達時間為晚上12點10分；由檳城前往香港的航班編號為UO749，出發時間是晚上12點45分，到達時間為凌晨4時40分。每日一班。

公司指，為慶祝檳城新航線的開通，將推出限時優惠，檳城「輕便飛」來回機票票價低至18元（包括一件隨身物品）。顧客只需於2024年8月14日（上午11時30分）至8月18日（晚上11時59分）期間登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂檳城航線機票，以及於2024年11月21日至2025年3月30日期間出發，即可享此特別優惠。

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