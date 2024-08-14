大市觀望氣氛持續，大市成交進一步跌穿700億元，本周第二次跌至近半年低，當時為內地春節，缺北水。而今日雖然有北水，但北水由半日流入轉為全日流出。大市波幅不足200點。三大指數見近一周最大跌幅，科指連跌第3日。

恒指今早高開59點，高位升80點，低位跌118點，高低波幅199點。上升股份比例為21.12%，下跌為36.35%，無升跌為42.52%。

恒指收市跌60點或0.35%，報17113點，大市成交金額680億元，較上日減少3.95%，是2月15日470.17億元成交後最少；國指跌24點或0.4%，報6025點。恒生科技指數收報3395點，跌0.99%。

藍籌股成交金額350.44億元，佔大市成交51.53%；科指成份股成交金額183.12億元，佔大市成交26.92%；國指成份股成交金額274.81億元，佔大市成交40.41%。

24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.36億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.73%，至73.37億元，佔大市成交10.78%。牛熊證成交金額26.52億元，減少0.01%；窩輪成交金額46.85億元，減少5.72%。

藍籌27隻升，47隻下跌，8隻無升跌。萬洲（0288）升8.38%，收報5.69元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌4.27%，收報11.22元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報26.5元，升1.73%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報10.2元，跌8.44%。

恒指曾升穿20天線(17153.98點)，受制於250天線(17311.29點)，50天線(17658.72點)跌穿100天線(17660.37點)。科指跌穿10天線(3398.53點)，曾升穿20天線(3452.22點)。

北水南下合計淨流出10.42億元，終止連續3日流入。北水本月累計流入269.41億元，按月減少43.81%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.69%，是8月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.26%。低見17055.7點，是8月12日17002.93點後最低。收市報17113.36點，是8月12日後收市新低，當日報17111.65點。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.32%，是8月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見3384.28點，是8月8日3317.85點後最低。收市報3395.7點，是8月8日後收市新低，當日報3366.68點。連跌3日，累計跌41.1點，對上一次連跌3日是8月5日。第1日陰燭。

國指曾跌最多0.8%，是8月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見6001.19點，是8月12日5986.14點後最低。收市報6025.16點，是8月9日後收市新低，當日報6017.85點。第1日陰燭。

午後消息股表現

香港電訊（6823）旗下Console Connect與CBC Tech達成戰略合作。收報9.69元，跌0.21%。

騰訊（0700）否認遭黑客盜取數據。收報373.8元，跌1.27%。

「遠洋集團境外債權人」登報 籲債權人團結抵制國企逃債 否決重組方案。遠洋集團（3377）收報0.325元，無升跌。

譚仔國際（2217）上季稅後盈利大跌62% 本財年內擬開設「丸亀製麵」新店。收報0.94元，跌2.08%。

華置（0127）中期轉蝕4.2億 續不派息。收報1.21元，跌0.82%。

今早及隔晚消息股表現

鄭州比亞迪（1211）「銀彈」搶人 單月擬聘4000人 月薪最高9000元。收報212.4元，跌0.28%。

長建（1038）、長實、電能財團35億購英國陸上風電資產組合。創上市新高，見57元，收報56.35元，跌0.7%。長實（1113）收報31.4元，升0.96%。電能（0006）創上市新高，見55.1元，收報54.95元，升0.46%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下：亞信科技（1675）收報4.66元，跌3.72%。阿里巴巴（9988）收報78.3元，跌0.45%。晨鳴紙業（1812）收報1.7元，跌0.58%。長建（1038）創上市新高，見57元，收報56.35元，跌0.7%。京東（9618）收報100.8元，無升跌。電能實業（0006）創上市新高，見55.1元，收報54.95元，升0.46%。新秀麗（1910）收報21.15元，跌2.53%。騰訊（0700）收報373.8元，跌1.27%。中國黃金國際（2099）收報41元，跌1.68%。

長建（1038）據報收購Aviva 英國風電場。創上市新高，見57元，收報56.35元，跌0.7%。

五礦資源（1208）上半年扭虧為盈賺2110萬美元不派息。收報2.2元，跌6.78%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞第二季度扭虧賺2140萬美元。收報4.19元，升1.21%。

小鵬汽車（9868）：已達成收購滴滴智能汽車開發業務資產的SOP交割。收報26.5元，升1.73%。

華大酒店（0201）、順豪物業（0219）、順豪控股（0253）發盈警，上半年齊轉蝕3300萬至9300萬元。華大收報0.067元，升3.08%。順豪物業（0219）收報0.73元，無升跌。順豪控股（0253）收報0.7元，無升跌。

萬科（2202）伙中信22.3億設立消費基礎設施基金。收報4.02元，跌1.47%。

長江生命（0775）受財務成本因素影響中期少賺97%， 盈利100萬續不派息。收報0.35元，跌1.41%。

陽光房地產（0435）扭虧賺1.59億， 第二次每單位中期分派0.091元。收報1.84元，升2.79%。

都市麗人（2298）發盈喜，料上半年純利增不少於200%。收報0.236元，升24.21%。

爪哇控股（0251）料中期虧損收窄至7000萬元。收報1.49元，跌1.97%。

中生製藥（1177）半年盈利30億人幣增1.4倍，中期息3港仙。收報3.02元，升2.37%。

港燈（2638）中期溢利跌逾3%至9.47億 每單位中期分派維持0.1594元。收報5.41元，跌1.1%。

希慎（0014）簽訂80億元四年期定期及循環銀團貸款協議。收報10.88元，升0.93%。

萬洲（0288）中期多賺81%，派息增至0.1元。收報5.69元，升8.38%。

大酒店（0045）：將委任廖宜菁為暫代行政總裁。收報5.34元，升0.95%。

領展（0823）、星展、中電推低碳獎賞，支持領展中小商戶低碳轉型。收報35元，升0.29%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065.85元，收報1065.85元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見562.65元，收報562.65元，升0.28%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1043.5元，收報1043.5元，升0.01%；泓基集團（2535）創上市新高，見0.83元，收報0.79元，升8.22%；晶泰科技（2228）創上市新高，見7.3元，收報7.3元，升16.8%；秦港股份（3369）創52周高，見2.09元，收報2.08元，升0.97%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.3元，收報4.3元，升0.47%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見4.59元，收報4.56元，升0.88%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌；勇利投資（1145）創52周高，見0.095元，收報0.095元，升4.4%；竣球控股（1481）創52周高，見0.64元，收報0.62元，升1.64%；親親食品（1583）創52周高，見1.08元，收報0.89元，跌8.25%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見57元，收報56.35元，跌0.7%；電能實業（0006）創上市新高，見55.1元，收報54.95元，升0.46%；中電（0002）創52周高，見70.4元，收報70.3元，升0.57%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，招商局置地（0978）低見0.241元，收報0.243元，跌1.62%；中梁（2772）低見0.078元，收報0.085元，升6.25%；九毛九（9922）低見2.5元，收報2.51元，跌3.09%；京東健康（6618）低見20.15元，收報20.45元，跌0.49%；弘海高新資源（0065）低見0.091元，收報0.108元，升12.5%；世紀金花（0162）低見0.048元，收報0.051元，跌5.56%；國家聯合資源（0254）低見0.027元，收報0.029元，跌14.71%；中手游（0302）低見0.73元，收報0.74元，跌1.33%；延長石油國際（0346）低見0.235元，收報0.255元，無升跌；中國天弓控股（0428）低見0.31元，收報0.335元，跌6.94%。

72隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.85元，收報2.89元，跌1.03%；金地商置（0535）低見0.198元，收報0.201元，跌2.43%；永利澳門（1128）低見5.13元，收報5.15元，跌1.53%；信德（0242）低見0.66元，收報0.67元，無升跌；依波路（1856）低見1.1元，收報1.29元，跌2.27%；廣汽集團（2238）低見2.57元，收報2.57元，跌1.53%；太興（6811）低見0.64元，收報0.68元，升4.62%；海亮國際（2336）低見0.109元，收報0.13元，升7.44%；中升（0881）低見10.22元，收報10.32元，跌1.34%；香港中旅（0308）低見1.04元，收報1.05元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，復興亞洲（0274）收報0.199元，升46.32%；嘉藝控股（1025）收報0.058元，升41.46%；壽康集團（0575）收報0.46元，升29.58%；天機控股（1520）收報0.062元，升29.17%；信源企業集團（1748）收報4.04元，升26.25%；都市麗人（2298）收報0.236元，升24.21%；廣聯科技（2531）收報8.5元，升21.43%；國開國際投資（1062）收報0.087元，升20.83%；盛龍錦秀國際（8481）收報0.59元，升20.41%；華美樂樂（8429）收報0.033元，升17.86%；眾淼（1471）創上市新低，見5.28元，收報6.61元，升17.2%。

下跌異動股，包括，中國城市基礎設施（2349）收報0.072元，跌20.88%；北方礦業（0433）平上市低位0.018元，收報0.018元，跌18.18%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報43.8元，跌18.13%；安科系統（8353）收報0.54元，跌16.92%；凌銳控股（0784）收報0.05元，跌16.67%；紫荊國際金融（8340）收報0.09元，跌15.89%；EDA集團（2505）收報3.48元，跌15.12%；國家聯合資源（0254）創上市新低，見0.027元，收報0.029元，跌14.71%；運興泰集團（8362）收報0.047元，跌14.55%。

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