騰訊（0700）公布截至今年6月底第二季業績，收入為1611.17億元（人民幣，下同），按年增8%，略遜市場預期的1613.5億元；淨利潤為476.3億元，按年增82%，勝預期的402.7億元。集團第二季經調整純利573.13億元，按年增53%，同勝預期486.7億元。
以今年上半年計，收入為3206.18億元，按年增7%；淨利潤為895.19億元，按年增72%；經調整純利1075.78億元，按年增53%。
集團第二季增值服務收入788.22億元，按年增6%，主要受惠於《PUBG MOBILE》表現強勁以及Supercell的遊戲人氣提升，國際市場遊戲收入增長9%至139億元；本土市場遊戲收入亦升9%至346億元。
此外，第二季網絡廣告業務298.71億元，按年增19%，主要受視頻號及長視頻的收入增長驅動，不過部分互聯網服務公司的廣告預算縮減，移動廣告聯盟的收入同比下降。金融科技及企業服務收入504億元，按年增4%，金融科技服務收入增速放緩至低個位數，商業支付收入增速進一步放緩，反映消費支出緩慢增長。同時，由於風險管控措施的提升令消費貸款服務收入下跌，理財服務收入錄得雙位數增長。
騰訊績前股價收市報373.8元，跌1.3%。
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