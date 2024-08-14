該集團期內仍以英國業務提供最大盈利貢獻，按年增長17%，達到18.65億元。期內當地業務受惠於收益增加、投資組合業務承擔之財務費用降低，以及英鎊兌港元匯率上升等因素帶動。當地業務下Northumbrian Water在今年7月收到2025至2030年度之規管期決定草案，准許回報及總開支補貼均有機會獲提高，最終決定將於年底公佈。該公司提出一系列可行計劃，或在未來五年投資逾45億英鎊優化旗下網絡。

旗下電能（0006）在期內提供10.82億元盈利貢獻，按年增長2%。位於澳洲的業務受惠於旗下各業務增長，亦提供盈利貢獻亦有8.64億元，按年增長5%。歐陸業務期內的溢利按年減少1%至4.19億元。加拿大業務則因為再未有如去年受惠電價特高情況，溢利貢獻按年減少25%至3.01億元。新西蘭業務則受惠於旗下Enviro NZ表現強勁，期內溢利貢獻按年增長11%至8000萬元。至於中港的基建業務貢獻按年減少6%至9600萬元。截至6月底，該集團持有現金92億元，負債淨額對總資本淨額處於9.8%的健康水平。

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