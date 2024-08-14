根據上述初步結果及基於對集團未經審核綜合管理賬目及本公司現時可得之其他資料之初步審閱，預期今年中期股東應佔虧損可能介乎約13億至14億元，去年同期股東應佔虧損則為3.74億元。

集團稱，投資物業之價值變動及發展中物業之減值撥備均為非現金項目，因此不會為集團之經營現金流帶來影響，集團之整體財務、業務及營運狀況仍然維持穩健。

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