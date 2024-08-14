耐世特汽車（1316）公布中期業績，收入錄得20.99億美元，按年相若；純利按年跌53.8%至1569.5萬美元（約1.22億港元）。每股基本盈利為0.006美元，繼續不派中期股息。
期內，毛利率按年增0.9個百分點至10%；毛利按年升10.5%至2.11億美元，主要歸因於原材料成本減少。工程及產品開發成本按年增30.3%至8862.8萬美元，經營利潤按年下降11.8%至4131.1萬美元。
以地區收入劃分，來自美國收入按年跌6.3%至6.64億美元；墨西哥跌6.4%至4.55億美元；而中國增加12.9%至5.24億美元。
其他報道
恒指收市跌60點 成交跌穿700億 北水轉流出 科指連跌第3日
香港快運11月開通馬來西亞檳城航線 推限時優惠18元來回機票
香港電訊旗下Console Connect與CBC Tech達成戰略合作
「遠洋集團境外債權人」登報 籲債權人團結抵制國企逃債 否決重組方案
Carousell伙AlipayHK及順豐 平台可直接付款及安排配送追蹤
【有片：埋身擊】美國通脹及港科企業績快出爐 待恒指出現突破時可買入
譚仔國際上季稅後盈利大跌62% 本財年內擬開設「丸亀製麵」新店