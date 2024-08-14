期內，毛利率按年增0.9個百分點至10%；毛利按年升10.5%至2.11億美元，主要歸因於原材料成本減少。工程及產品開發成本按年增30.3%至8862.8萬美元，經營利潤按年下降11.8%至4131.1萬美元。

以地區收入劃分，來自美國收入按年跌6.3%至6.64億美元；墨西哥跌6.4%至4.55億美元；而中國增加12.9%至5.24億美元。

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