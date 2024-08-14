太古股份非常務董事施銘倫再申報減持該集團A股（0019）及B股及太古地產（1972）。其向聯交所提交披露顯示，他在8月12日至13日減持太古A股30.1萬股或0.04%股權，完成減持後將不再持有任何A股，套現2015.88萬股。另他同時間減持B股41.25萬股或0.01%股權，完成減持後尚持有B股0.05%，套現413.97萬元。
他另申報在8月12日另減持太古地產114.88萬股或0.02%股權，套現1574.87萬元。他完成減持太地後，持股將降至零。在這短短兩日，施銘倫連串減持行動，共套現4004.73萬元。
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