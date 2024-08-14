泰國自豪黨秘書Chaichanok Chidchob在會後對當地媒體表示，反對有關議案，原因在於開賭未必有助遏抑非法賭博，庫房所享收益未必足以支持有關投資。

他又指，由於泰國本身已有豐富的旅遊資源，因此借助賭場綜合渡假村驅動投資，未必有其需要性甚至不必要。今次有關法案亦未能夠說明，如何保證職工利益。當地反對黨民主黨副秘書長Chaichana Detdecho亦表示，要求重新考慮有關法案，並且要求要審視有關投資能否如澳門、新加坡及越南般實現增長。其表明反對開賭法案，並建議將非法彩票合法化。

其他報道

施銘倫減持太古系股份套現4000萬 不再持有太古A及太地

澳門財政局：首7月錄博彩稅收516億元 7月收稅68億

耐世特汽車上半年少賺五成至1570萬美元 續不派中期息

永泰地產料中期虧損擴大至14億

浙商銀行料今年上半年純利為79.99億元 按年升3%

匯豐香港與興業銀行簽署「跨境理財通」合作備忘錄

長建中期多賺2%至43.11億 中期息增至0.72元

稻香控股盈警 料上半年盈利大跌最多九成

全日沽空金額減21% 騰訊沽空減34%

騰訊第二季經調整純利573.13億人幣 按年升53%勝預期

恒指收市跌60點 成交跌穿700億 北水轉流出 科指連跌第3日

內地KTV店攻港 魅KTV首間分店落户蘭桂坊

穆迪再降萬科評級至B1 展望維持負面

香港快運11月開通馬來西亞檳城航線 推限時優惠18元來回機票

香港電訊旗下Console Connect與CBC Tech達成戰略合作

滬深三大指數午後齊跌 成交額連續第三日跌破5000億人常

騰訊否認遭黑客盜取數據

「遠洋集團境外債權人」登報 籲債權人團結抵制國企逃債 否決重組方案

Carousell伙AlipayHK及順豐 平台可直接付款及安排配送追蹤

星展與螞蟻推國庫代幣試點項目

【有片：埋身擊】美國通脹及港科企業績快出爐 待恒指出現突破時可買入

譚仔國際上季稅後盈利大跌62% 本財年內擬開設「丸亀製麵」新店

半日沽空金額減21% 騰訊沽空減16%

內地非銀金融據報以溢價購買國債 避開監管措施限制