《曼谷郵報》及網上博彩媒體（GGR Asia）報道指，泰國自豪黨執政聯盟及民主反對黨派，均就該國開黨議案，提出批評，並認為從中享有的得益，未必大於所帶來的負面影響。
泰國自豪黨秘書Chaichanok Chidchob在會後對當地媒體表示，反對有關議案，原因在於開賭未必有助遏抑非法賭博，庫房所享收益未必足以支持有關投資。
他又指，由於泰國本身已有豐富的旅遊資源，因此借助賭場綜合渡假村驅動投資，未必有其需要性甚至不必要。今次有關法案亦未能夠說明，如何保證職工利益。當地反對黨民主黨副秘書長Chaichana Detdecho亦表示，要求重新考慮有關法案，並且要求要審視有關投資能否如澳門、新加坡及越南般實現增長。其表明反對開賭法案，並建議將非法彩票合法化。
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