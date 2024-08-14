香港總商會最近進行的中小企業問卷調查結果顯示，超過四分三（77%）香港中小企業的業務狀況仍未回復至疫情前水平，當中39.2%更預期今年營業額將進一步減少，資金周轉是他們面對的最大難題。
是次調查於7月24至31日進行，受訪企業最多 來自專業及商業服務界別（31.1%），其次為進出口、批發（24.3%）、製造（16.2%）及零售（9.5%）。當被問到未來12個月面對的主要挑戰時，有 74.3%受訪企業表示資金周轉是最大難題，其中33.8%認為這個問題非常重要，24.3%視為相當重要，16.2%表示重要。這在某程度上可歸因於勞工成本高企，有 25.7%受訪會員認為這個問題非常重要，租金昂貴問題亦被視為非常重要（33.8%）。
總商會主席陳瑞娟表示，展望下半年，有25.7%受訪中小企業預料今年的營業額將較2023年增加，不過有39.2%企業預期營業額將會減少，35.1%預測營業額維持不變，情況值得關注。總商會立法會代表林健鋒本周曾與多家中小企業代表會面，聆聽商界面對的困難，而他們同樣看淡今年餘下時間的業務前景。為應對當前挑戰，37.8%受訪企業現正拓展海外市場，25.7%在內地擴展業務。
儘管資金周轉嚴重不足，近半中小企（44.6%）考慮減價吸引更多客戶，23%受訪公司計劃減少人手，以紓緩現金流壓力。政府雖已推出多項計劃及措施，但近半中小企業表示融資非常困難（21.6%）或困難（24.3%）。
其他報道
恒指收市跌60點 成交跌穿700億 北水轉流出 科指連跌第3日
香港快運11月開通馬來西亞檳城航線 推限時優惠18元來回機票
香港電訊旗下Console Connect與CBC Tech達成戰略合作
「遠洋集團境外債權人」登報 籲債權人團結抵制國企逃債 否決重組方案
Carousell伙AlipayHK及順豐 平台可直接付款及安排配送追蹤
【有片：埋身擊】美國通脹及港科企業績快出爐 待恒指出現突破時可買入
譚仔國際上季稅後盈利大跌62% 本財年內擬開設「丸亀製麵」新店