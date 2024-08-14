繼上周五行會成員、經民聯副主席林健鋒與一眾地產代理及金管局副總裁阮國恒會面，於記者會中感觸落淚訴說地產代理經營苦况後，財政司司長陳茂波於社交平台Facebook撰文指，今早他與金管局以及多家本港主要銀行的代表見面，就近期有關中小企面對的融資和樓宇按揭借貸等問題交流意見。而與會代表均認為中小企為本港經濟主要的組成部分，與目前的經濟環境下，以同舟共濟及務實包容的態度，保持雙向溝通，讓資金融通能及時和到位。
陳茂波指出，希望銀行確保其支持中小企政策亦能在前線服務落實到位，而個別較複雜、困難的個案，金管局會與銀行溝通跟進，提供協助。
陳茂波亦提到，於今年的《財政預算案》亦指示金管局與銀行及工商界保持溝通，以包容態度協助中小企應對資金周轉。另外3月時金管局亦聯同「銀行業中小企貸款協調機制」推出9項措施，落實上述要求，其中包括不會要求能按時供款的按揭客戶提前還款，以及不會單純因為抵押品價值變化而調整商業額度，並在年檢調整信貸額度時要給予客戶最少6個月過渡期等。
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