陳茂波指出，希望銀行確保其支持中小企政策亦能在前線服務落實到位，而個別較複雜、困難的個案，金管局會與銀行溝通跟進，提供協助。

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陳茂波亦提到，於今年的《財政預算案》亦指示金管局與銀行及工商界保持溝通，以包容態度協助中小企應對資金周轉。另外3月時金管局亦聯同「銀行業中小企貸款協調機制」推出9項措施，落實上述要求，其中包括不會要求能按時供款的按揭客戶提前還款，以及不會單純因為抵押品價值變化而調整商業額度，並在年檢調整信貸額度時要給予客戶最少6個月過渡期等。

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