moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

陳茂波：本地銀行於中小企融資及樓按方面 應務實包容讓資金及時到位

繼上周五行會成員、經民聯副主席林健鋒與一眾地產代理及金管局副總裁阮國恒會面，於記者會中感觸落淚訴說地產代理經營苦况後，財政司司長陳茂波於社交平台Facebook撰文指，今早他與金管局以及多家本港主要銀行的代表見面，就近期有關中小企面對的融資和樓宇按揭借貸等問題交流意見。而與會代表均認為中小企為本港經濟主要的組成部分，與目前的經濟環境下，以同舟共濟及務實包容的態度，保持雙向溝通，讓資金融通能及時和到位。

陳茂波指出，希望銀行確保其支持中小企政策亦能在前線服務落實到位，而個別較複雜、困難的個案，金管局會與銀行溝通跟進，提供協助。

相關報道：總商會調查：74%中小企認為資金周轉是最大難題

陳茂波亦提到，於今年的《財政預算案》亦指示金管局與銀行及工商界保持溝通，以包容態度協助中小企應對資金周轉。另外3月時金管局亦聯同「銀行業中小企貸款協調機制」推出9項措施，落實上述要求，其中包括不會要求能按時供款的按揭客戶提前還款，以及不會單純因為抵押品價值變化而調整商業額度，並在年檢調整信貸額度時要給予客戶最少6個月過渡期等。

其他報道

泰國開賭法案遇執政聯盟及反對黨派出言反對

施銘倫減持太古系股份套現4000萬 不再持有太古A及太地

澳門財政局：首7月錄博彩稅收516億元 7月收稅68億

耐世特汽車上半年少賺五成至1570萬美元 續不派中期息

永泰地產料中期虧損擴大至14億

浙商銀行料今年上半年純利為79.99億元 按年升3%

匯豐香港與興業銀行簽署「跨境理財通」合作備忘錄

長建中期多賺2%至43.11億 中期息增至0.72元

稻香控股盈警 料上半年盈利大跌最多九成

全日沽空金額減21% 騰訊沽空減34%

騰訊第二季經調整純利573.13億人幣 按年升53%勝預期

恒指收市跌60點 成交跌穿700億 北水轉流出 科指連跌第3日

內地KTV店攻港 魅KTV首間分店落户蘭桂坊

穆迪再降萬科評級至B1 展望維持負面

香港快運11月開通馬來西亞檳城航線 推限時優惠18元來回機票

香港電訊旗下Console Connect與CBC Tech達成戰略合作

滬深三大指數午後齊跌 成交額連續第三日跌破5000億人常

騰訊否認遭黑客盜取數據

「遠洋集團境外債權人」登報 籲債權人團結抵制國企逃債 否決重組方案

Carousell伙AlipayHK及順豐 平台可直接付款及安排配送追蹤

星展與螞蟻推國庫代幣試點項目

【有片：埋身擊】美國通脹及港科企業績快出爐 待恒指出現突破時可買入

譚仔國際上季稅後盈利大跌62% 本財年內擬開設「丸亀製麵」新店