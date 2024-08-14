公司指，RWA旨在利用區塊鏈，將具有形價值的實物轉為數字資產，而螞蟻數科目前正參與金管局的數字貨幣項目，共同探索研究通證化存款、通證化資產及央行數字貨幣結算等場景應用。王維表示，RWA作為公司業務板塊的新探索，希望能作為實體企業的科技橋樑，提供獨特價值。

RWA泛指透過區塊鏈技術，將包括房產、設備、存貨、商品、貸款或保險合約等在真實世界中具有價值的物理或有形資產轉化成代幣，將相關資產分成若干個代幣（Token），而每個Token代表相應的基礎資產份額、股份或所有權。

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