該公司又披露，董事會已授權本公司尋求新秀麗股份於美國雙重上市。經過對公司全球業務、增長動力及策略重點全面評估後，董事會及公司認為，美國乃進行雙重上市的合適地點。於美國雙重上市將鞏固新秀麗於香港聯交所獲得的強大投資者支持， 透過提高公司股份流動性並且讓美國及全球股東更易接觸到公司股份，穩步增強創造價值。

新秀麗於今年3月公布，尋求雙重上市，惟尚處於初步階段，亦未有披露擬雙重上市地點。

此外，集團指，於2024年6月董事會批准一項最高達2億美元的股份回購計劃，而公司計劃於2024年上半年業績公告禁售期結束後啟動股份回購。

2024年上半年銷售淨額為17.69億美元，較2023年上半年受強勁的旅遊需求及消費者支出，以及大型批發客戶恢復存貨水平推動的銷售淨額減少0.4%，但按不變匯率基準計算則增加2.8%。

上半年毛利率為60.2%，創上半年紀錄，按年增1.4個百分點。集團指，所有地區的毛利率均有所改善。受直接面向消費者渠道在總銷售淨額中的佔比上升、品牌組合變化及繼續嚴格控制促銷折扣推動帶動。

上半年營銷開支為1.17億美元，按年增2.8%，按不變匯率基準計算則增加5.4%。營銷開支佔銷售淨額升至6.6%。集團將繼續進行營銷投資，以推動銷售淨額進一步增長。