以生產M&M's、Snickers和Skittles等糖果而聞名的Mars，以接近300億美元的代價，收購品客（Pringles）薯片等零食製造商Kellanova（美：K），是今年規模最大的收購交易之一。
私人控股的Mars表示，同意在全現金交易中，以每股83.5美元的價格收購Kellanova。該公司周二收報74.5美元。在交易談判消息傳出前，以及Kellanova尚未公布較預期強勁的季度盈利前，該公司的股價一直50多美元左右徘徊。
家樂氏（Kellogg）去年進行分拆，將Cheez-It、Pop-Tarts、Eggo等零食品牌歸入Kellanova旗下，而以銷售Frosted Flakes和Froot Loops等品牌為主的穀物業務，則由WK Kellogg經營。
收購Kellanova後，Mars將在超市擁有薯片及餅乾等貨架，在零食市場佔據更大份額。自2020年以來，Mars已收購了零食棒製造商Kind的北美業務、Nature's Bakery及生產水果配朱古力外層的Trü Frü，以擴張零食業務。
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