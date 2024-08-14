集團解釋2024年上半年盈轉虧是由於2024年上半年全球經濟仍存在不穩定，地緣政治變化導致金融市場波動和全球衝突以及高息環境持續，加上與美元掛鈎的港元相對其他貨幣如人民幣及日圓高企導致消費者更傾向離港消費，本地消費能力持續疲弱，導致收入按年減少。加上上半年集團對部分表現未達預期的分店的物業、廠房和設備及使用權資產計提減值撥備。

叙福樓在上半年集團密切關注市場情況，不時調整業務策略，並實施多項積極策略以提升多元品牌發展和節省開支，以減少負面影響及維持業務穩定。

這些策略包括但不限於引進及開發合適市場的新品牌，與業主協商減租、改善供應商條款以及推出多樣化的推廣活動。此外，集團有效管理營運資金，以確保現金流保持健康狀態。

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