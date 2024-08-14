長江基建（1038）宣佈，已向英國金融市場行為監管局（下稱監管局）申請，批准將全部已發行股本於監管局正式上市名單內的權益股份作國際商業公司第二上市，並已向英國倫敦證券交易所申請批准股份在主板市場上市，獲准上市的發行股份數目為25.19億股。其預期股份將於下周一在英國夏令時間上午8時正上市，並以代號「CKI」進行買賣，將以英鎊報價及買賣。
該集團認為，除於聯交所上市外，在倫敦上市可讓其身處不同地域的股東受惠，同時有助提升公司形象，並提供更廣闊的市場進行股份交易。就地域分佈而言，英國為長建最大市場，於2023年、2022年及2021年分別佔股東應佔溢利的35.7%、35.2%及29.1%。未計不作分配項目）。
長建已因應在英國上市編製招股章程，今日已獲金融市場行為監管局批准，並且由其刊發。招股章程載列若干有關集團的業務及財務資料，以及風險因素。是次上市由於不涉及提呈股份發售，因此不會獲取款項。為支持股份在倫交所公開買賣，其擬與倫交所的市場莊家訂立促進流動性的慣常安排，此外，基於長建與控股股東長江和記（0001）已就持續的流動性所進行的討論，長和可能會提供部分股份，以促進股份在獲准上市後於倫交所的首次買賣，從而應付市場需求。在倫敦買賣的股份進行交收，則須於股東名冊總冊登記，並以無紙化交收。
由於長建為非英國公司，其已委聘Computershare Investor Services PLC持有相關股份，並發行去實物化存託權益，據此可供於倫交所買賣的股份可於CREST進行交收。一經交收，持有人可繼續於CREST以存託權益形式持有其在股份中的權益，或從CREST提取其權益。