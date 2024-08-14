該集團認為，除於聯交所上市外，在倫敦上市可讓其身處不同地域的股東受惠，同時有助提升公司形象，並提供更廣闊的市場進行股份交易。就地域分佈而言，英國為長建最大市場，於2023年、2022年及2021年分別佔股東應佔溢利的35.7%、35.2%及29.1%。未計不作分配項目）。

長建已因應在英國上市編製招股章程，今日已獲金融市場行為監管局批准，並且由其刊發。招股章程載列若干有關集團的業務及財務資料，以及風險因素。是次上市由於不涉及提呈股份發售，因此不會獲取款項。為支持股份在倫交所公開買賣，其擬與倫交所的市場莊家訂立促進流動性的慣常安排，此外，基於長建與控股股東長江和記（0001）已就持續的流動性所進行的討論，長和可能會提供部分股份，以促進股份在獲准上市後於倫交所的首次買賣，從而應付市場需求。在倫敦買賣的股份進行交收，則須於股東名冊總冊登記，並以無紙化交收。

由於長建為非英國公司，其已委聘Computershare Investor Services PLC持有相關股份，並發行去實物化存託權益，據此可供於倫交所買賣的股份可於CREST進行交收。一經交收，持有人可繼續於CREST以存託權益形式持有其在股份中的權益，或從CREST提取其權益。