道瓊斯工業平均指數收漲242點，升幅0.62%，報40008點。標普500指數收漲20點，升幅0.39%，報5455點。納斯達克綜合指數收漲4點，或0.03%，報17192點。

高盛升1.37%，報498.7美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻44點，而Caterpillar跌0.36%，報337.59元，拖累道指7點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報221.72元，升0.2%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報160.37元，跌2.3%，亞馬遜(美：AMZN)收市報170.1元，跌0.07%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報526.76元，跌0.33%，英偉達(美：NVDA)收市報118.08元，升1.67%，微軟(美：MSFT)收市報416.86元，升0.68%，Tesla (美：TSLA)收市報201.38元，跌3.1%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.49%，報504點。德國DAX指數收漲0.42%，報17885點；法國CAC 40指數漲0.8%，報7333點；英國富時100指數收漲0.56%，報8281點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.63%，報5505點。

美國2年期債息曾升最多1.57%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為2.96%。高見3.9912厘，是8月13日4.0271厘後最高。收市報3.9558厘，是8月12日後收市新高，當日報4.0173厘。

美國10年期債息曾跌最多1.03%，是8月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.56%。低見3.8031厘，是8月5日3.6653厘後最低。收市報3.8352厘，是8月5日後收市新低，當日報3.7884厘。連跌4日，累計跌0.1526厘，對上一次連跌4日是7月30日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至13.595基點，是8月12日13.727基點後最闊。收市報12.687基點，是8月5日後收市最窄，當日報13.588基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至139.914基點，是8月6日142.302基點後最闊。收市報137.977基點，是8月5日後收市最闊，當日報142.746基點。連續4日擴闊，累計13.766基點，對上一次連跌4日是7月30日。

金龍指數曾跌最多2.32%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.25%。低見5467.53點，是8月7日5449.48點後最低。收市報5505.96點，是8月7日後收市新低，當日報5454.92點。第1日陰燭。

道指曾升最多0.76%，是8月13日後最大升幅，當日升幅為1.11%。高見40068.75點，是8月2日40075.33點後最高。收市報40008.39點，是8月1日後收市新高，當日報40347.97點。連升2日，累計升651.38點，對上一次連升2日是8月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月9日。

標指曾升最多0.53%，是8月13日後最大升幅，當日升幅為1.72%。高見5463.22點，是8月1日5566.16點後最高。收市報5455.21點，是7月31日後收市新高，當日報5522.3點。連升5日，累計升255.71點，對上一次連升5日是7月8日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月9日。

納指曾升最多0.43%，是8月13日後最大升幅，當日升幅為2.46%。高見17260.73點，是8月1日17791.58點後最高。收市報17192.6點，是8月1日後收市新高，當日報17194.14點。連升5日，累計升996.79點，對上一次連升5日是7月8日。第1日陰燭。

其他報道

北水增持南方恆生科技 減持聯合能源