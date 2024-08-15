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港股ADR跌77點 夜期低水104點 長和、長實、聯通、銀娛、李寧、港鐵、聯想等業績

美股向上，港股ADR跌77點或0.45%，報17036點，即月恒指夜期跌120點，報17009點，夜期低水104點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.34%，折合報368.91元；阿里巴巴（9988）跌2%，折合報77.41元；美團（3690）跌2.88%，折合報101.03元；匯控（0005）升0.42%，折合報65.74元；建行（0939）跌1.62%，折合報5.43元。

道期現升0.069%；標期現升0.03%；納期現升0.1%。日本東證指數現升0.46%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.4%。

VIX指數隔晚跌10.65%或1.93點，報16.19點。

紐油現升0.31%或0.23美元，報77.22美元；布油現升0.25%或0.2美元，報79.96美元；金價現升0.19%或4.87美元，報2452.72美元；LME 銅期貨隔晚升0.11%或10美元，報8968.5美元。比特幣現跌0.26%或159.2美元，報58998.69美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0019厘，報3.8371厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，艾德韋宣集團（9919）、聯通（0762）、中銀航空租賃（2588）、康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）、安能物流（9956）、貝克微（2149）、中國軟件國際（0354）、長實集團（1113）、長和（0001）、高偉電子（1415）、銀河娛樂（0027）、佐丹奴（0709）、京東健康（6618）、京東物流（2618）、聯想（0992）、李寧（2331）、港鐵（0066）、順豐房託（2191）、載通（0062）、惠理集團（0806）、永利澳門（1128）、越秀房產信託基金（0405）、衛龍（9985）等。

華置（0127）12億售倫敦物業。

長建（1038）下周一英國主板上市，英鎊買賣代號CKI。

亞信科技（1765）中期轉蝕7000萬人幣，不派中期息。

叙福樓（1978）盈警，料上半年轉蝕最多3000萬元。

中國奧園（3883）盈警，料上半年撇除重組收益業績「見紅」。

新秀麗（1910）上半年多賺7.7%不派中期息，尋求美國雙重上市。

施銘倫減持太古系股份套現4000萬，不再持有太古A（0019）及太地（1972）

耐世特汽車（1316）上半年少賺五成至1570萬美元，續不派中期息。

永泰地產（0369）料中期虧損擴大至14億。

浙商銀行（2016）料今年上半年純利為79.99億元，按年升3%。

電能（0006）中期多賺2%，中期息0.78元。

長建（1038）中期多賺2%至43.11億，中期息增至0.72元。

稻香控股（0573）盈警，料上半年盈利大跌最多九成。

騰訊（0700）第二季經調整純利573.13億人幣，按年升53%勝預期。

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