恒指今早低開105點或0.62%，報17008點，大市成交金額20億元；國指今早低開36點或0.62%，報5988點。恒生科技指數開市報3371點，跌0.7%。上升股份比例為3.67%，下跌為5.65%，無升跌為90.66%。
藍籌8隻升，52隻下跌，22隻無升跌。網易（9999）升2.39%，報136.9元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.73%，報60.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，22隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報136.9元，升2.39%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報102.6元，跌4.2%。
恒指續高於10天線(16955.84點)。科指低於10天線(3388.06點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，艾德韋宣集團（9919）無成交，報1.05元。聯通（0762）開市報6.16元，跌0.32%。中銀航空租賃（2588）開市報69.5元，升0.07%。康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）開市報2.34元，跌0.43%。安能物流（9956）無成交，報7.26元。貝克微（2149）無成交，報24.95元。中國軟件國際（0354）開市報3.47元，升0.58%。長實集團（1113）開市報31.45元，升0.16%。長和（0001）開市報41.35元，升0.12%。高偉電子（1415）無成交，報21.35元。銀河娛樂（0027）開市報29.2元，跌0.17%。佐丹奴（0709）開市報1.57元，無升跌。京東健康（6618）開市報20.3元，跌0.73%。京東物流（2618）開市報7.94元，跌0.87%。聯想（0992）開市報10.1元，跌0.2%。李寧（2331）開市報13.56元，跌1.02%。港鐵（0066）開市報26.25元，無升跌。順豐房託（2191）無成交，報2.69元。載通（0062）無成交，報9.2元。惠理集團（0806）無成交，報1.45元。永利澳門（1128）開市報5.15元，無升跌。越秀房產信託基金（0405）無成交，報0.96元。衛龍（9985）開市報6.5元，跌0.91%。
華置（0127）12億售倫敦物業。無成交，報1.21元。
長建（1038）下周一英國主板上市，英鎊買賣代號CKI。開市報56.15元，跌0.35%。
亞信科技（1765）中期轉蝕7000萬人幣，不派中期息。無成交，報0.202元。
叙福樓（1978）盈警，料上半年轉蝕最多3000萬元。見52周低0.495元，開市報0.495元，跌10%。
中國奧園（3883）盈警，料上半年撇除重組收益業績「見紅」。開市報0.143元，升14.4%。
新秀麗（1910）上半年多賺7.7%不派中期息，尋求美國雙重上市。開市報19.9元，跌5.91%。
施銘倫減持太古系股份套現4000萬，不再持有太古A（0019）及太地（1972）。開市報65.6元，升0.15%。
耐世特汽車（1316）上半年少賺五成至1570萬美元，續不派中期息。見52周低2.75元，開市報2.75元，跌4.84%。
永泰地產（0369）料中期虧損擴大至14億。無成交，報1.85元。
浙商銀行（2016）料今年上半年純利為79.99億元，按年升3%。開市報2.11元，跌0.47%。
電能（0006）中期多賺2%，中期息0.78元。開市報54.45元，跌0.91%。
長建（1038）中期多賺2%至43.11億，中期息增至0.72元。開市報56.15元，跌0.35%。
稻香控股（0573）盈警，料上半年盈利大跌最多九成。開市報0.66元，無升跌。
騰訊（0700）第二季經調整純利573.13億人幣，按年升53%勝預期。開市報366.2元，跌2.03%。
破頂股包括，晶泰科技（2228）創上市新高，見7.32元，開市報7.32元，升0.27%。
異動股
上升異動股，包括，奧園（3883）開市報0.143元，升14.4%；樂華娛樂（2306）開市報0.64元，升8.47%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報0.99元，升7.84%；聯康生物科技集團（0690）開市報0.058元，升5.45%；眾誠能源（2337）開市報3.09元，升5.1%；力寶華潤（0156）開市報0.69元，升4.55%；烯石電車新材料（6128）開市報0.073元，升4.29%；君聖泰醫藥（2511）開市報1.56元，升4%；金地商置（0535）開市報0.208元，升3.48%。
下跌異動股，包括，叙福樓（1978）見52周低0.495元，開市報0.495元，跌10%；卓悅控股（0653）開市報0.011元，跌8.33%；十月稻田（9676）開市報19元，跌7.32%；鼎益豐（0612）見52周低0.27元，開市報0.27元，跌6.9%；中國秦發（0866）開市報0.72元，跌6.49%；新秀麗（1910）開市報19.9元，跌5.91%；完美醫療（1830）開市報2.4元，跌5.51%；耐世特（1316）見52周低2.75元，開市報2.75元，跌4.84%。
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