恒指今早低開105點或0.62%，報17008點，大市成交金額20億元；國指今早低開36點或0.62%，報5988點。恒生科技指數開市報3371點，跌0.7%。上升股份比例為3.67%，下跌為5.65%，無升跌為90.66%。