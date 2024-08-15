股價曾升最多7.21%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為10%。高見1.19元，是5月16日1.21元後最高。現報1.18元，升6.31%。連升3日，累計升0.11元，對上一次連升3日是8月8日。

期內，整體物業組合的出租率由86.8%上升至92.7%，較2023年12月31日上漲5.9個百分點。主要原因為在花園城升級改造後，新租戶包括主力店的大面積入駐，使其出租率上升了11.3個百分點。

寫字樓的平均出租率則因採用「以價換量」的策略穩步提升至94.7%，漲幅為4.7個百分點。寫字樓尤其是兩棟甲級寫字樓的現時租金均出現了較大跌幅。同時，為了吸引新租戶在升級改造後盡快入駐以恢復出租率，同樣給予了花園城大幅度的租金優惠，令其現時租金出現較大降幅。

物業組合估值下降1.73億元，降至90.78億元。

公司稱，正進入利率將逐步下調的周期，物業持有者及租戶在可見未來的融資成本都將降低。預計，中國經濟長遠持續擴張的前景看好。

短期而言，寫字樓的前景仍然充滿挑戰。隨著人工智能的快速發展，以及人們對在家辦公的接受程度不斷提高，寫字樓空間的需求將繼續面臨壓力。供應方面，深圳和北京將在下半年分別迎來120萬和42萬平方米的甲級寫字樓入市。過量的供應預計將對寫字樓租金構成更大壓力。管理人將持續關注這兩地的寫字樓市場，加強與項目管理團隊的溝通，制定更為靈活的租賃策略，以確保旗下寫字樓的穩定經營。

零售物業市場方面，預計下半年深圳將有70萬平方米的購物中心新零售空間投入市場。該等購物中心大部分位於近郊區域，主要服務周邊居民。由於花園城周邊沒有新增供應，預計該等新入市的零售項目對公司不會產生重大影響。下半年，花園城以提升項目出租率為目標。為使租金收入更快恢復至疫情前的水平，將增加在商場舉辦活動的次數，以提高商場的宣傳效果，並營運往返深圳灣口岸的穿梭巴士服務。

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