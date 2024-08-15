Schmidt 向《華爾街日報》發電郵表示，對自己的言論表示後悔。

此前，Schmidt在史丹福大學一場演講中回答有關Google與OpenAI競爭的問題時，他批評Google的在家辦工政策。「Google認為，工作與生活的平衡、早點回家和在家工作比贏得競爭更重要。」他認為，初創公司之所以成功，是因為員工拼命工作。

他又提到：「很抱歉說的這麼直白，但事實就是，如果你們都離開大學去開公司，如果你想和其他新創公司競爭，你就不會讓員工在家工作，每周只來公司一天。」Schmidt亦讚揚特斯拉CEO馬斯克。他指，馬斯克不僅是工作狂，對員工的要求也極度苛刻，雖然民眾不喜歡馬斯克的個人行為，但他擁有激發員工的能力。

Schmidt的演講內容被大學製作成影片上載至YouTube，截至周三下午，該影片的觀看次數已逾40萬次，Schmidt要求撤下該影片，亦不予置評。史丹福大學未回應置評。

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