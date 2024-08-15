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內地7月工業增加值增5.1%遜預期 消費擴至增2.7% 勝預期 失業率升

國統局公布，7月份工業增加值按年增長5.1%，略低過預期的增長5.2%，及低過6月的增長5.3%。5.1%增幅，是3月後新低，當月為4.5%。

7月社會消費品零售總額按年增長2.7%，高過預期的增長2.6%，及多過6月的增長2%。1至7月消費增3.5%，1至6月放慢至3.7%。

1至7月不含農戶固定資產投資按年增長3.6%，低過預期的增長3.9%，1至6月累計增長3.9%。增長3.6%，是2023年12月後新低，當時升3%。

1至7月房地產投資按年下降10.2%，1至6月累計按年下降10.1%。

7月末調查失業率為5.2%，6月為5.0%。是連續3個月維持於5%後，首次上升。

國家統計局在一份聲明中表示，7月份經濟運行總體平穩。外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，舊動能轉換存在陣痛。

 

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