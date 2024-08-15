7月社會消費品零售總額按年增長2.7%，高過預期的增長2.6%，及多過6月的增長2%。1至7月消費增3.5%，1至6月放慢至3.7%。

1至7月不含農戶固定資產投資按年增長3.6%，低過預期的增長3.9%，1至6月累計增長3.9%。增長3.6%，是2023年12月後新低，當時升3%。

1至7月房地產投資按年下降10.2%，1至6月累計按年下降10.1%。

7月末調查失業率為5.2%，6月為5.0%。是連續3個月維持於5%後，首次上升。

國家統計局在一份聲明中表示，7月份經濟運行總體平穩。外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，舊動能轉換存在陣痛。

其他報道

前CEO批Google在家辦工政策令公司在AI競爭中落後 隨後收回言論

招商局商業房託 中期虧損擴大 可分派收入增26% 股價升逾7%

內地7月工業增加值增5.1%遜預期 消費擴至增2.7% 勝預期 失業率升

內地7月新建商品住宅均價按月跌幅收窄至0.65% 按年擴大至跌5.3%

滬深三大指數低開 4010億人幣MLF今到期 人行延至26日續約

恒指低開105點 科指跌0.7% 騰訊跌2%

港股ADR跌77點 夜期低水104點 長和、長實、聯通、銀娛、李寧、港鐵、聯想等業績

華置12億售倫敦物業

通脹回落 美股見近兩周高 道指升242點 升穿40000點關

北水增持南方恆生科技 減持聯合能源