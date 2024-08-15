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SEC向26間金融機構罰款3.9億美元 涉WhatsApp相關調查

美國證券交易委員會(SEC)有關WhatsApp的調查有了最新進展，SEC稱一些公司未能保留員工的電子通訊訊息後，26間金融機構同意支付總計約3.93億美元的罰款。

SEC表示，Ameriprise Financial Inc.、Edward D. Jones & Co.、LPL Financial Holdings Inc.、Raymond James Financial Inc.將各付5000萬美元與該機構和解。SEC還指出，加拿大皇家銀行旗下一個單位將支付4500萬美元，多倫多道明銀行、Truist Financial Corp.和紐約梅隆銀行等機構也同意受罰。

SEC執法部門主管Gurbir Grewal表示，針對20多間公司的執法行動反映出，仍然致力於確保遵守聯邦證券法規的記錄要求，這對於投資者保護和市場運作良好至關重要。

一些大型銀行先前已經同意向SEC和美國商品期貨交易委員會(CFTC)支付數十億美元的罰款，以就針對個人手機和 WhatsApp上訊息使用的類似調查達成和解。金融機構必須監控和保存涉及其業務的通信，以防止潛在的不當行為。

SEC表示，同意支付罰款的公司承認違反記錄保存規定。SEC表示，調查「發現普遍且長期使用未經批准的通訊方式」。CFTC周三也宣布與幾間公司達成和解。

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