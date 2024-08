SEC表示,Ameriprise Financial Inc.、Edward D. Jones & Co.、LPL Financial Holdings Inc.、Raymond James Financial Inc.將各付5000萬美元與該機構和解。SEC還指出,加拿大皇家銀行旗下一個單位將支付4500萬美元,多倫多道明銀行、Truist Financial Corp.和紐約梅隆銀行等機構也同意受罰。

SEC執法部門主管Gurbir Grewal表示,針對20多間公司的執法行動反映出,仍然致力於確保遵守聯邦證券法規的記錄要求,這對於投資者保護和市場運作良好至關重要。

一些大型銀行先前已經同意向SEC和美國商品期貨交易委員會(CFTC)支付數十億美元的罰款,以就針對個人手機和 WhatsApp上訊息使用的類似調查達成和解。金融機構必須監控和保存涉及其業務的通信,以防止潛在的不當行為。

SEC表示,同意支付罰款的公司承認違反記錄保存規定。SEC表示,調查「發現普遍且長期使用未經批准的通訊方式」。CFTC周三也宣布與幾間公司達成和解。

