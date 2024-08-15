moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

蘋果據報推進桌面機器人項目開發

彭博社引述消息指，蘋果正在推進一款昂貴桌面家用設備的開發，將類似iPad的顯示屏與機械臂結合在一起。

報道引述消息指，蘋果目前有一個數百人的團隊在開發這款設備，該產品依靠纖細的機械臂來移動一塊大尺寸顯示屏，利用機械裝置上下傾斜顯示屏並使其完成360度旋轉，可以說是亞馬遜Echo Show 10和Meta叫停的Portal等家用電子產品的變種。

報道引述消息指，該設備被設想為一種智能家居指揮中心、視頻會議機和遠程控制的家庭安全工具，代號為J595的項目於2022年獲得蘋果高管團隊批准，但最近幾個月才開始正式推進。

蘋果的理念是讓這款桌面產品主要由Siri和Apple Intelligence即將推出的功能來控制。該設備可以對一些指令做出反應，比如在視頻會議上，如果對它說「看著我」，桌面機器人可以調整屏幕角度，將焦點對准說話的人。此外，它還能發現聲音的不同，並相應地調整焦點。目前測試機型運行的是定制版iPad作業系統。

蘋果公司發言人不予置評。

 

其他報道

SEC向26間金融機構罰款3.9億美元 涉WhatsApp相關調查

思科計劃進一步裁員逾6300人

前CEO批Google在家辦工政策令公司在AI競爭中落後 隨後收回言論

招商局商業房託 中期虧損擴大 可分派收入增26% 股價升逾7%

內地7月工業增加值增5.1%遜預期 消費擴至增2.7% 勝預期 失業率升

內地7月新建商品住宅均價按月跌幅收窄至0.65% 按年擴大至跌5.3%

滬深三大指數低開 4010億人幣MLF今到期 人行延至26日續約

恒指低開105點 科指跌0.7% 騰訊跌2%

港股ADR跌77點 夜期低水104點 長和、長實、聯通、銀娛、李寧、港鐵、聯想等業績

華置12億售倫敦物業

通脹回落 美股見近兩周高 道指升242點 升穿40000點關

北水增持南方恆生科技 減持聯合能源