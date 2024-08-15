報道引述消息指，蘋果目前有一個數百人的團隊在開發這款設備，該產品依靠纖細的機械臂來移動一塊大尺寸顯示屏，利用機械裝置上下傾斜顯示屏並使其完成360度旋轉，可以說是亞馬遜Echo Show 10和Meta叫停的Portal等家用電子產品的變種。

報道引述消息指，該設備被設想為一種智能家居指揮中心、視頻會議機和遠程控制的家庭安全工具，代號為J595的項目於2022年獲得蘋果高管團隊批准，但最近幾個月才開始正式推進。

蘋果的理念是讓這款桌面產品主要由Siri和Apple Intelligence即將推出的功能來控制。該設備可以對一些指令做出反應，比如在視頻會議上，如果對它說「看著我」，桌面機器人可以調整屏幕角度，將焦點對准說話的人。此外，它還能發現聲音的不同，並相應地調整焦點。目前測試機型運行的是定制版iPad作業系統。

蘋果公司發言人不予置評。

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