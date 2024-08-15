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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升2.54點子至4.10369%，是8月7日後最高，當日報4.13381%。對上一次連升2日是7月17日，當日拆息報4.67381%。

港元現報7.7922元升值5點子，曾貶值最多17點子，報7.7944元，是8月12日7.7997元後最弱。亦曾升值最多18點子，報7.7909元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.26點子至3.60298%，是5月7日後最低；1星期HIBOR跌3.91點子至3.8175%，是8月12日後最低；2星期HIBOR升0.73點子至3.94262%，是8月7日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.93點子至4.28929%，是8月13日後最低；6個月期HIBOR跌1.61點子至4.35524%，是2023年5月10日後最低；12個月期HIBOR升1點子至4.4281%，是8月12日後最高。

美元指數現報102.634升值0.066點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45137%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4014%，終止單日收窄，利差是2024年8月09日後最闊，當日差距為-1.4124%。

對上一次終止單日收窄，是2024年7月29日，當日利差報-0.8729%。

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