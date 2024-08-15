國統局發言人劉愛華表示，7月份經濟運行總體平穩，穩中有進，但當前外部環境變化帶來的不利影響增多，面臨複雜嚴峻的國內外環境，以及國內暴雨洪澇，還有極端的高溫等短期因素帶來的擾動，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰，下階段將加大宏觀調控力度，鞏固經濟持續回升向好基礎。
劉愛華表示，PPI下階段按年降幅有望逐漸收窄，但不排除由於一些不確定性因素，一部分月份還會出現波動。下階段高溫多雨的季節性因素對鮮菜等食品的價格會有一定的上行推力。
劉愛華表示，調查失業率呈現季節性的上升，主要受到畢業季的影響，就業總量壓力依然存在，「就業難、招工難」並存的結構性矛盾仍然比較突出，部分行業和重點群體的就業仍然承壓。
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