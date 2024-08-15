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國統局：國內有效需求依然不足 就業總量壓力依然存在

國統局發言人劉愛華表示，7月份經濟運行總體平穩，穩中有進，但當前外部環境變化帶來的不利影響增多，面臨複雜嚴峻的國內外環境，以及國內暴雨洪澇，還有極端的高溫等短期因素帶來的擾動，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰，下階段將加大宏觀調控力度，鞏固經濟持續回升向好基礎。