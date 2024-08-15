劉愛華表示，PPI下階段按年降幅有望逐漸收窄，但不排除由於一些不確定性因素，一部分月份還會出現波動。下階段高溫多雨的季節性因素對鮮菜等食品的價格會有一定的上行推力。

劉愛華表示，調查失業率呈現季節性的上升，主要受到畢業季的影響，就業總量壓力依然存在，「就業難、招工難」並存的結構性矛盾仍然比較突出，部分行業和重點群體的就業仍然承壓。

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