moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

蘋果將允許第三方使用iPhone支付晶片來處理交易

彭博社報道，蘋果將允許第三方使用iPhone的支付晶片來處理交易，銀行和其他服務機構將能夠與Apple Pay競爭。該舉措是在包括歐盟在內的監管機構多年施壓後做出的。

此前蘋果引述安全問題一直不願向開發者開放該晶片。新舉措將威脅到蘋果從Apple Pay交易中獲得的收入。該公司從所有通過iPhone進行的支付中抽成。

不過根據聲明，蘋果在新舉措下仍將要求開發者支付「相關費用」來使用NFC晶片，並簽訂「商業協議」。蘋果表示，這將確保只有「符合特定行業和監管要求，並承諾遵守蘋果現行安全和隱私標準的授權開發者」才能使用該系統。

蘋果表示，將允許開發者從iOS 18.1開始使用該組件，這是iPhone即將推出的軟件更新。支付晶片依靠名為近場通信的技術(NFC)，在手機靠近另一個設備時共享信息。

新變化將允許外部服務商將NFC晶片用於店內支付、公交系統車費、工作證、家庭和酒店鑰匙以及獎勵卡。蘋果表示對用於政府身分證的支持將在稍後推出。用戶還可以將第三方支付應用設為默認系統，以取代Apple Pay。

 

其他報道

Michael Burry增持阿里、百度 減持京東

淡馬錫增持美11間科技股

國統局：國內有效需求依然不足 就業總量壓力依然存在

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日

蘋果據報推進桌面機器人項目開發

SEC向26間金融機構罰款3.9億美元 涉WhatsApp相關調查

思科計劃進一步裁員逾6300人

前CEO批Google在家辦工政策令公司在AI競爭中落後 隨後收回言論

招商局商業房託 中期虧損擴大 可分派收入增26% 股價升逾7%

內地7月工業增加值增5.1%遜預期 消費擴至增2.7% 勝預期 失業率升

內地7月新建商品住宅均價按月跌幅收窄至0.65% 按年擴大至跌5.3%

滬深三大指數低開 4010億人幣MLF今到期 人行延至26日續約

恒指低開105點 科指跌0.7% 騰訊跌2%

港股ADR跌77點 夜期低水104點 長和、長實、聯通、銀娛、李寧、港鐵、聯想等業績

華置12億售倫敦物業

通脹回落 美股見近兩周高 道指升242點 升穿40000點關

北水增持南方恆生科技 減持聯合能源