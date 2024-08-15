此前蘋果引述安全問題一直不願向開發者開放該晶片。新舉措將威脅到蘋果從Apple Pay交易中獲得的收入。該公司從所有通過iPhone進行的支付中抽成。

不過根據聲明，蘋果在新舉措下仍將要求開發者支付「相關費用」來使用NFC晶片，並簽訂「商業協議」。蘋果表示，這將確保只有「符合特定行業和監管要求，並承諾遵守蘋果現行安全和隱私標準的授權開發者」才能使用該系統。

蘋果表示，將允許開發者從iOS 18.1開始使用該組件，這是iPhone即將推出的軟件更新。支付晶片依靠名為近場通信的技術(NFC)，在手機靠近另一個設備時共享信息。

新變化將允許外部服務商將NFC晶片用於店內支付、公交系統車費、工作證、家庭和酒店鑰匙以及獎勵卡。蘋果表示對用於政府身分證的支持將在稍後推出。用戶還可以將第三方支付應用設為默認系統，以取代Apple Pay。

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