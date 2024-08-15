騰訊首席戰略官James Mitchell在電話會議上告訴分析員，該公司正在探索通過蘋果的iOS支付系統提供應用內交易的方法。這將使蘋果開始從遊戲內交易中分成。

早前彭博社報道，蘋果對騰訊和字節跳動施壓，要求堵住其應用程式內開發者用來將用戶引向外部支付系統的漏洞，從而規避了蘋果通常會收取的30%佣金。

Mitchell表示，騰訊目前還沒有通過iOS應用內購買來對小遊戲賺錢，並且正在討論是否可能啟用該功能，這將使開發者、用戶、蘋果和騰訊受益。

Mitchell說，「我們希望以經濟上可持續且公平的方式提供這種服務。所以這是正在進行的討論，我們希望討論能產生積極的結果」，「但如果討論沒有進展，那麼現狀就會維持下去」。

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