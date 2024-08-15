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恒指半日升57點 科指升0.4% 北水轉流入

美國7月核心CPI續回落，美股上升，美期今早續升，亞股亦跟隨向上。雖然內地今早公布的多項經濟數據表現參差，復蘇仍不平衡，A股、港股低開後向上，A股升逾1%。

恒指今早低開105點，高位升170點，低位跌186點，高低波幅357點。上升股份比例為25.7%，下跌為19.41%，無升跌為54.88%。

恒指半日升57點或0.34%，報17171點，大市成交金額493億元；國指升36點或0.61%，報6061點。恒生科技指數收報3409點，升0.42%。

藍籌股成交金額242.62億元，佔大市成交49.21%；科指成份股成交金額132.46億元，佔大市成交26.86%；國指成份股成交金額202.73億元，佔大市成交41.12%。

24隻雙櫃台股，總成交0.28億元人民幣，相當於約0.3億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.43%，至67.91億元，佔大市成交13.76%。牛熊證成交金額24.57億元，減少7.33%；窩輪成交金額43.34億元，減少7.49%。

藍籌44隻升，33隻下跌，5隻無升跌。網易（9999）升4.64%，收報139.9元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌5.33%，收報2.84元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.14元，升6.54%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報2.84元，跌5.33%。

恒指曾跌穿10天線(16972.12點)，升穿20天線(17123.61點)，上試250天線(17302.99點)。科指曾跌穿10天線(3391.87點)，上試20天線(3442.06點)。

北水南下合計淨流入19.37億元，終止單日流出，金額是8月12日43.45億元後最多。北水本月累計流入288.79億元，按月減少39.77%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

騰訊（0700）承認與蘋果就微信小遊戲收入進行談判。收報372元，跌0.48%。

Michael Burry增持阿里、百度 減持京東ADR。阿里（9988）收報76.6元，跌2.17%。百度（9888）收報82.25元，跌0.18%。京東（9618）收報99.45元，跌1.34%。

招商局商業房託（1503） 中期虧損擴大 可分派收入增26%。收報1.2元，升8.11%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，艾德韋宣集團（9919）收報1.05元，無升跌。聯通（0762）收報6.29元，升1.78%。中銀航空租賃（2588）創52周高，見70.25元，收報69.65元，升0.29%。康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）收報2.36元，升0.43%。安能物流（9956）收報7.35元，升1.24%。貝克微（2149）收報24.8元，跌0.6%。中國軟件國際（0354）見52周低3.38元，收報3.46元，升0.29%。長實集團（1113）收報31.7元，升0.96%。長和（0001）收報40.9元，跌0.97%。高偉電子（1415）收報21.45元，升0.47%。銀河娛樂（0027）見52周低28.65元，收報29.15元，跌0.34%。佐丹奴（0709）收報1.54元，跌1.91%。京東健康（6618）創上市新低，見19.48元，收報20.1元，跌1.71%。京東物流（2618）收報7.86元，跌1.87%。聯想（0992）收報10.36元，升2.37%。李寧（2331）收報13.26元，跌3.21%。港鐵（0066）收報26.2元，跌0.19%。順豐房託（2191）收報2.76元，升2.6%。載通（0062）收報9.22元，升0.22%。惠理集團（0806）收報1.44元，跌0.69%。永利澳門（1128）見52周低5.04元，收報5.21元，升1.17%。越秀房產信託基金（0405）收報0.98元，升2.08%。衛龍（9985）收報6.67元，升1.68%。

華置（0127）12億售倫敦物業。收報1.27元，升4.96%。

長建（1038）下周一英國主板上市，英鎊買賣代號CKI。收報55.9元，跌0.8%。

亞信科技（1765）中期轉蝕7000萬人幣，不派中期息。收報0.201元，跌0.5%。

叙福樓（1978）盈警，料上半年轉蝕最多3000萬元。見52周低0.405元，收報0.45元，跌18.18%。

中國奧園（3883）盈警，料上半年撇除重組收益業績「見紅」。收報0.157元，升25.6%。

新秀麗（1910）上半年多賺7.7%不派中期息，尋求美國雙重上市。見52周低18.04元，收報18.52元，跌12.43%。

施銘倫減持太古系股份套現4000萬，不再持有太古A（0019）及太地（1972）。收報64.9元，跌0.92%。

耐世特汽車（1316）上半年少賺五成至1570萬美元，續不派中期息。見52周低2.41元，收報2.42元，跌16.26%。

永泰地產（0369）料中期虧損擴大至14億。收報1.85元，無升跌。

浙商銀行（2016）料今年上半年純利為79.99億元，按年升3%。收報2.11元，跌0.47%。

電能（0006）中期多賺2%，中期息0.78元。收報54.4元，跌1%。

長建（1038）中期多賺2%至43.11億，中期息增至0.72元。收報55.9元，跌0.8%。

稻香控股（0573）盈警，料上半年盈利大跌最多九成。收報0.66元，無升跌。

騰訊（0700）第二季經調整純利573.13億人幣，按年升53%勝預期。收報372元，跌0.48%。

破頂股表現

破頂股包括，奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見93元，收報91.85元，升8.76%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見2.25元，收報2.16元，升3.85%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065.95元，收報1065.95元，升0.01%；泓基集團（2535）創上市新高，見0.89元，收報0.86元，升8.86%；晶泰科技（2228）創上市新高，見7.32元，收報6.33元，跌13.29%；秦港股份（3369）創52周高，見2.13元，收報2.1元，升0.96%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.3元，收報4.26元，跌0.93%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.345元，跌1.43%；中石化冠德（0934）創52周高，見4.65元，收報4.63元，升1.54%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升1.82%；勇利投資（1145）創52周高，見0.095元，收報0.095元，無升跌；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見0.97元，收報0.95元，升4.4%；老恒和釀造（2226）創52周高，見0.79元，收報0.76元，升7.04%。

破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見70.55元，收報70.15元，跌0.21%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，滔搏（6110）低見2.98元，收報2.99元，跌3.24%；21世紀教育（1598）低見0.12元，收報0.121元，跌2.42%；九毛九（9922）低見2.44元，收報2.55元，升1.59%；京東健康（6618）低見19.48元，收報20.1元，跌1.71%；北方礦業（0433）低見0.017元，收報0.018元，無升跌；木薯資源（0841）低見0.063元，收報0.063元，跌5.97%；龍輝國際控股（1007）低見0.195元，收報0.2元，跌4.76%；大明國際（1090）低見0.72元，收報0.76元，跌6.17%；２１世紀教育（1598）低見0.12元，收報0.121元，跌2.42%；宏基集團控股（1718）低見0.4元，收報0.435元，升1.16%。

58隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.85元，收報2.91元，升0.69%；金地商置（0535）低見0.198元，收報0.2元，跌0.5%；瑞安房地產（0272）低見0.6元，收報0.62元，升1.64%；永利澳門（1128）低見5.04元，收報5.21元，升1.17%；銀河娛樂（0027）低見28.65元，收報29.15元，跌0.34%；六福集團（0590）低見14.36元，收報14.64元，升0.14%；新秀麗（1910）低見18.04元，收報18.52元，跌12.43%；廣汽集團（2238）低見2.53元，收報2.56元，跌0.39%；叙福樓（1978）低見0.405元，收報0.45元，跌18.18%；金蝶（0268）低見5.45元，收報5.59元，跌0.71%。

異動股

上升異動股，包括，中梁（2772）收報0.127元，升49.41%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.049元，升44.12%；奧園（3883）收報0.157元，升25.6%；承輝國際（1094）收報0.31元，升24.5%；恆偉集團控股（8219）收報0.184元，升22.67%；方圓生活服務（9978）收報0.078元，升21.88%；ＨＭＶＯＤ視頻（8103）收報0.57元，升18.75%；國恩控股（8121）收報2.3元，升16.16%；香港航天科技（1725）收報0.8元，升15.94%。

下跌異動股，包括，國微控股（2239）創上市新低，見0.485元，收報0.485元，跌28.68%；辰興發展（2286）創上市新低，見0.121元，收報0.121元，跌24.38%；遠見控股（0862）收報0.024元，跌20%；中國生命集團（8296）收報0.06元，跌18.92%；御德國際控股（8048）收報0.031元，跌18.42%；叙福樓（1978）見52周低0.405元，收報0.45元，跌18.18%；耐世特（1316）見52周低2.41元，收報2.42元，跌16.26%；能源國際投資（0353）見52周低0.3元，收報0.3元，跌15.49%；環能國際（1102）收報0.061元，跌15.28%；毅德國際（1396）收報0.31元，跌13.89%。

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