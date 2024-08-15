期內收入154.5億美元，升20%，公司指為過去兩年半來首次錄得雙位數增長。在基建、高端產品及服務的強勁表現推動下，三個業務集團的收入均錄得雙位數增長。集團淨溢利率較去年同期上升21個基點，推動淨溢利增加38%。按非香港財務報告準則計算，則錄淨溢利升65%，淨溢利率增加56個基點。

由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務集團於期內收入增長 11%，主要受惠於商業銷售回升及需求轉向高增值產品。集團將其高端個人電腦組合提升3.4個百分點，並自商業分部獲得近70%的個人電腦收入，對平均售價產生正面影響。

智能設備業務集團的經營溢利按年增長27%，分部溢利率增長92個基點至7.3%。聯想稱，非個人電腦銷售受智能手機收入的雙位數增長支持，目前佔智能設備業務集團收入的23%。除中國市場外，集團的智能手機市場份額自二零二零暦年第二季度起已上升2個百分點，成為全球第六大供應商。

聯想稱期內研發費用增加6%，以支持關鍵人工智能創新，方案服務業務集團創第一季度的收入新高，經營溢利率維持於 21%，為集團重要的盈利引擎。 基礎設施方案業務集團的銷售額增長 65%，主要受人工智能基礎設施產品的推出和人工智能圖形處理器的供應增加所帶動，而其復甦計劃亦有效減少分部損失，損失同比減少2,300萬元。

智能設備業務集團的收入及分部溢利分別增長11%及27%，主要受惠於新產品、商業銷售復甦及 需求轉向高附加值模式。

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