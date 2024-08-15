佐丹奴（0709）公布截至今年6月底止中期業績，上半年純利約1.2億元，按年下跌36.8%，該跌幅乃由於今年一次性非經常性開支、來自韓國合營公司的一次性收入大幅減少、大中華的溢利大幅下跌，以及與公司五年業務策略轉型計劃相關的經營費用增加所致。期內每股基本盈利為7.4仙，中期股息每股8仙，按年削52.94%，中期派息比率108.1%。
若排除期內按股東要求召開股東特別大會而產生的一次性開支，以及去年同期韓國合營公司錄得一次性收入因素，純利跌約15%。
受匯率影響，期內集團收入19.03億元，按年跌3.4%，此乃主要由於大中華的表現欠佳，錄得8.3%的跌幅。其中中國、香港及台灣 分別錄得9.9%、6.3%及8.8%的跌幅。上半年集團毛利11.2億元，跌3.1%；毛利率錄得58.9%，上升0.2個百分點，主要由於渠道組合變動，批發業務的貢獻受韓國批發減少拖累而按年下降。
為了重新定位以實現增長，集團將推行名為「Beyond Boundaries （超越界限）」的五年策略，具體措施包括引入速效措施、重獲內地市場份額、建立數字先導銷售模式和重組品牌組合等，期望實現高單位到低雙位數的收入複合年均增長率（CAGR），並將利潤率恢復到歷史水平。
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