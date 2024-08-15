公司指，上半年，由於銀娛博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約4,300萬元。淨贏率正常化後，上半年經調整EBITDA為60億元，按年上升38%。

上半年，集團的博彩收益總額為200億元，按年上升45%。中場博彩收益總額為160億元，按年上升43%，轉碼博彩收益總額為27億元，按年上升56%，角子機博彩收益總額為13億元，按年上升61%。

公司又宣布，嘉佩樂將於2025年中開業；提升銀河國際會議中心、銀河綜藝館、澳門銀河萊佛士及澳門安達仕酒店之業務；繼續推進第四期。第四期項目聚焦在非博彩業務，主要針對娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩。

第四期項目將引入多間高端並首度進駐澳門的酒店品牌，擁有達至5,000個座位的劇院、多元化的餐飲、零售、非博彩設施、園林、水上玩樂園區及娛樂場。第四期發展面積約60萬平方米，目標於2027年竣工。

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