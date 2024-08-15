銀娛（0027）公布，中期多賺52%至44億元，淨收益按年上升37%至215億元，經調整EBITDA按年升37%至60億元。第二季，淨收益按年升26%，至109億元，按季升12%；經調整EBITDA為32億元，按年升28%，按季上升12%。中期息0.5元，去年同期無派息。
公司指，上半年，由於銀娛博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約4,300萬元。淨贏率正常化後，上半年經調整EBITDA為60億元，按年上升38%。
上半年，集團的博彩收益總額為200億元，按年上升45%。中場博彩收益總額為160億元，按年上升43%，轉碼博彩收益總額為27億元，按年上升56%，角子機博彩收益總額為13億元，按年上升61%。
公司又宣布，嘉佩樂將於2025年中開業；提升銀河國際會議中心、銀河綜藝館、澳門銀河萊佛士及澳門安達仕酒店之業務；繼續推進第四期。第四期項目聚焦在非博彩業務，主要針對娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩。
第四期項目將引入多間高端並首度進駐澳門的酒店品牌，擁有達至5,000個座位的劇院、多元化的餐飲、零售、非博彩設施、園林、水上玩樂園區及娛樂場。第四期發展面積約60萬平方米，目標於2027年竣工。
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