moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

保誠伙Google Cloud建人工智能實驗室

保誠與Google Cloud今日宣布擴展戰略合作伙伴關係，Google Cloud將為保誠的新建人工智能實驗室提供支援，著重化解業務和客戶，此次合作是亞洲和非洲地區保險業的第一次。

人工智能實驗室將於今年稍後推出，旨在加快保誠採用機器學習、人工智能和生成式人工智能 (Gen AI) 的進度，同時推動保誠提供更好的客戶體驗；推動以科技驅動的分銷渠道；及

讓更多的人可獲實惠便捷的優質健康保障服務。

據公布，實驗室將為15,000名保誠員工提供新的沙盒環境和循序漸進的支援程序，將他們的構思化為可擴展的人工智能產品和應用程式，包括利用領先的大型語言模型、先進及安全的人工智能和數據分析解決方案，以及端到端的雲端支援。

其他報道

【有片：埋身擊】國企指數下跌空間有限 後市有望進一步反彈

銀娛中期多賺52% 中期息0.5元

佐丹奴上半年少賺37% 派息減至8仙

半日沽空金額增64% 騰訊沽空增1.3倍

中國建築興業中期多賺26% 息0.07元

恒指半日升57點 科指升0.4% 北水轉流入

聯想集團首財季多賺38%勝預期 收入增20%

騰訊承認與蘋果就微信小遊戲收入進行談判

特朗普次子暗示其家族將推出「數字房地產」

滬深三大指數半日向上 滬指、深證成指升逾1%

蘋果將允許第三方使用iPhone支付晶片來處理交易

Michael Burry增持阿里、百度 減持京東

淡馬錫增持美11間科技股

國統局：國內有效需求依然不足 就業總量壓力依然存在

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日

蘋果據報推進桌面機器人項目開發

SEC向26間金融機構罰款3.9億美元 涉WhatsApp相關調查

思科計劃進一步裁員逾6300人

前CEO批Google在家辦工政策令公司在AI競爭中落後 隨後收回言論

招商局商業房託 中期虧損擴大 可分派收入增26% 股價升逾7%

內地7月工業增加值增5.1%遜預期 消費擴至增2.7% 勝預期 失業率升

內地7月新建商品住宅均價按月跌幅收窄至0.65% 按年擴大至跌5.3%

滬深三大指數低開 4010億人幣MLF今到期 人行延至26日續約

恒指低開105點 科指跌0.7% 騰訊跌2%