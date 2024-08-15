人工智能實驗室將於今年稍後推出，旨在加快保誠採用機器學習、人工智能和生成式人工智能 (Gen AI) 的進度，同時推動保誠提供更好的客戶體驗；推動以科技驅動的分銷渠道；及

讓更多的人可獲實惠便捷的優質健康保障服務。

據公布，實驗室將為15,000名保誠員工提供新的沙盒環境和循序漸進的支援程序，將他們的構思化為可擴展的人工智能產品和應用程式，包括利用領先的大型語言模型、先進及安全的人工智能和數據分析解決方案，以及端到端的雲端支援。

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