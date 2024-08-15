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啟德零售館開設CA SEGA JOYPOLIS 首家海外旗艦店

啟德體育園旗下啟德零售館公布，日本最大室內遊樂園 TOKYO JOYPOLIS 經營商 CA SEGA JOYPOLIS 將於園內零售館區開設其首家海外旗艦店 JOYPOLIS SPORTS 室內體育娛樂公園。

香港旗艦店樓高五層、佔地近30,000平方呎，專為啟德體育園度身設計，匯聚超過20個融合尖端科技和創新娛樂的遊樂項目。JOYPOLIS SPORTS 還將定期與日本人氣IP合作，推出多款獨家限定活動，聯乘產品及紀念品。

香港旗艦店匯聚三大主題區，包括「NINJA DOJO」、 「SONIC STADIUM 」首個超音鼠 （ Sonic the Hedgehog ）運動主題的互動遊樂場，以及「FUTURE ARENA」主題區體驗世界頂尖創新運動體驗。

CA SEGA JOYPOLIS 吉本武社長表示：「在香港授權開設 JOYPOLIS SPORTS 這家日本國外首的家旗艦店，是我們拓展國際市場的重要一步。選擇啟德體育園並落戶於零售館區，是因為這裡擁有卓越的地理位置和一流的設施，能夠吸引大量本地和國際遊客。我們深信，這個融合尖端科技與創意娛樂的全新室內遊樂園，將帶來前所未有的運動及娛樂體驗和驚喜」。

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 總經理徐浤展表示，「我們很高興將 JOYPOLIS SPORTS 引入香港，以『Sports for All Generations』為宗旨，結合 Sportainment 理念，匯集國際頂尖科技運動遊戲，帶來獨特的互動體驗。JOYPOLIS SPORTS 致力為本地市民及遊客打造既刺激又有趣的運動娛樂體驗。無論您是健身愛好者、運動新手，還是與朋友輕鬆聚會，JOYPOLIS SPORTS 都能滿足您的需求。我們的主題餐廳將健康與美食融合，讓您與家人朋友共享快樂時光。我們目標是成為最受歡迎的運動社交平台，相信 JOYPOLIS SPORTS 香港旗艦店將為香港掀起全新的運動娛樂熱潮」。

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