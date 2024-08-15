他補充指，透過自動化測試平台Cymetrics Vulcan提供具規模性的AI風險分析，OneDegree Global可助金融機構駕馭複雜的Gen AI相關風險，在全新的經營環境模式下進行必要的加大風險管理及確保保安措施到位。

金管局日前公布，與數碼港推出新的生成式人工智能（Gen AI）沙盒，將透過與業界交流合作，參考Gen AI沙盒的經驗，分享良好做法，同時確保有相關和適切的監管指引，以配合最新發展。

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