企打造匯聚環球美食、潮流購物、休閒玩樂與文化藝術的新馬路美食文化新據點，以吸引國際旅客到訪為目標，推動澳門經濟多元發展。

澳博主席兼澳娛綜合常務董事何超鳳表示：「作為領航澳門的綜合旅遊休閒企業，澳娛綜合秉持『以大帶小』的理念，希望透過是次活化計劃發揮自身的競爭優勢，為本澳社區發展注入新動能。我們期望可為進駐和毗鄰的商戶創造良好營商環境，與中小企協同發展，讓不同行業共同受惠，帶動社區經濟，助力鞏固澳門作為聯合國教科文組織『創意城市美食之都』的地位。」。

「金碧坊」為「新馬路片區活化計劃」藍圖的重要組成部分。澳娛綜合最新公佈的「金碧坊」的初步發展計劃及競投準則顯示，現階段將開放位於地面及一樓的其中10 個美食舖位供當地商戶競投，預計將於12月中旬至明年農曆新年前開始營運；另外設有 5個預留予特邀品牌合作的美食舖位；二樓的乾貨及零售舖位詳情將於下一階段公佈。澳娛綜合冀透過打造具時尚潮流特色的美食據點，吸引遊客和本地市民到訪，將新馬路中段的人流引進北段，為周邊片區注入更豐富的經濟活力。

澳娛綜合為「金碧坊」設計一站式營運方案，向進駐商戶提供基本設施和後勤軟件支援，包括全面的市場推廣服務和合作夥伴網絡等。澳娛綜合亦將牽頭於「金碧坊」經營自家餐飲品牌，與社區中小企並肩同行，為本地居民及訪澳旅客打造首屈一指的美食潮點。

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