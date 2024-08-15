新加坡去年爆出歷來最大規模洗黑錢案，10名外籍人士被判刑後《彭博》報道，新加坡當局最新新增3名被告，其中兩人為中國籍人士，分別為35歲 Liu Kai 和26歲 Wang Qiming 的銀行職員，另一名被告為新加坡籍人士、41歲的Liew Yik Kit，他是案中一名在逃疑犯的司機。
報道指，Wang Qiming為花旗銀行的前客戶經理，其客戶包括10名被定罪的洗錢者中的兩名。新加坡向其提出10項指控，包括涉嫌協助兩名罪犯製作虛假貸款協議，欺騙渣打銀行、花旗銀行關於其存款來源。Wang Qiming亦被指代其中一名罪犯收取48.2萬坡幣（約285萬港元）現金，涉洗黑錢。
此外，Wang Qiming因刪除涉及客戶對話的WhatsApp紀錄，被控妨礙司法公正。另外，他在2021年向移民與關卡局官員提供虛假信息，聲稱他丟失了護照，而實際上護照已被新加坡警察扣留。
至於Liu Kai則是瑞士寶盛銀行（Julius Baer）的客戶關係經理，被指控教唆案中唯一一名女被告Lin Baoying使用偽造稅務文件，以作為開戶的支持文件。
新加坡警察部隊商業事務部主任David Chew在聲明表示，會非常嚴肅地對待通過新加坡的金融系統將犯罪所得的清洗金錢行為，強調那些幫助客戶規避金融機構盡職調查程序，或幫助客戶偽造文件以掩蓋其資產真實性質的人，必須根據新加坡的法律予以嚴厲打擊。
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