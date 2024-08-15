恒指今早低開105點，高位升170點，低位跌186點，高低波幅357點。上升股份比例為29.22%，下跌為27.12%，無升跌為43.65%。

恒指收市跌4點或0.02%，報17109點，大市成交金額879億元，較上日增加29.2%，是8月9日後最多；國指升10點或0.17%，報6035點。恒生科技指數收報3384點，跌0.33%。

藍籌股成交金額463.62億元，佔大市成交52.74%；科指成份股成交金額248.63億元，佔大市成交28.28%；國指成份股成交金額386.58億元，佔大市成交43.97%。

24隻雙櫃台股，總成交0.46億元人民幣，相當於約0.5億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.67%，至76.07億元，佔大市成交8.65%。牛熊證成交金額28.63億元，增加7.95%；窩輪成交金額47.43億元，增加1.25%。

藍籌38隻升，41隻下跌，3隻無升跌。中生製藥（1177）升5.63%，收報3.19元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.46%，收報9.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報10.6元，升3.92%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報2.89元，跌3.67%。

恒指曾升穿20天線(17120.52點)。科指10天線(3389.30點)得而復失，受制於20天線(3440.78點)。

北水南下合計淨流入66.35億元，終止單日流出，淨流入金額是8月7日116.72億元後最多。北水本月累計流入335.77億元，按月減少29.97%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1%，是8月9日後最大升幅，當日升幅為2.13%。高見17283.65點，是8月1日17408.95點後最高。午後曾跌最多1.09%，是8月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.26%。低見16926.47點，是8月8日16665.06點後最低。今日收市報17109.14點，是8月9日後收市新低，當日報17090.23點。連跌2日，累計跌64.92點，對上一次連跌2日是8月2日。

科指曾跌最多1.43%，是8月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見3347.21點，是8月8日3317.85點後最低。收市報3384.38點，是8月8日後收市新低，當日報3366.68點。連跌4日，累計跌52.42點，對上一次連跌4日是6月25日。

國指曾升最多1.24%，是8月9日後最大升幅，當日升幅為2.38%。高見6100.03點，是8月1日6139.87點後最高。今日收市報6035.27點，是8月13日後收市新高，當日報6049.41點。

午後消息股表現

保誠（2378）伙Google Cloud建人工智能實驗室。收報64.3元，升0.78%。

銀娛（0027）中期多賺52% 中期息0.5元。見52周低28.65元，收報29.55元，升1.03%。

佐丹奴（0709）上半年少賺37% 派息減至8仙。收報1.49元，跌5.1%。

中國建築興業（0830）中期多賺26% 息0.07元。收報2.08元，升7.22%。

聯想集團（0992）首財季多賺38%勝預期 收入增20%。收報10.02元，跌0.99%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）承認與蘋果就微信小遊戲收入進行談判。收報368.4元，跌1.44%。

Michael Burry增持阿里、百度 減持京東ADR。阿里（9988）收報76.4元，跌2.43%。百度（9888）收報81.45元，跌1.15%。京東（9618）收報99.35元，跌1.44%。

招商局商業房託（1503） 中期虧損擴大 可分派收入增26% 股價升逾7%。收報1.2元，升8.11%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，艾德韋宣集團（9919）收報1.05元，無升跌。聯通（0762）收報6.26元，升1.29%。中銀航空租賃（2588）創52周高，見70.25元，收報69.2元，跌0.36%。康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）收報2.35元，無升跌。安能物流（9956）收報7.3元，升0.55%。貝克微（2149）收報24.6元，跌1.4%。中國軟件國際（0354）見52周低3.38元，收報3.45元，無升跌。長實集團（1113）收報31.6元，升0.64%。長和（0001）收報40.85元，跌1.09%。高偉電子（1415）收報21.15元，跌0.94%。京東健康（6618）創上市新低，見19.48元，收報19.82元，跌3.08%。京東物流（2618）收報7.78元，跌2.87%。李寧（2331）收報13.2元，跌3.65%。港鐵（0066）收報26.1元，跌0.57%。順豐房託（2191）收報2.75元，升2.23%。載通（0062）收報9.22元，升0.22%。惠理集團（0806）收報1.42元，跌2.07%。永利澳門（1128）見52周低5.04元，收報5.24元，升1.75%。越秀房產信託基金（0405）收報0.97元，升1.04%。衛龍（9985）收報6.8元，升3.66%。

華置（0127）12億售倫敦物業。收報1.27元，升4.96%。

長建（1038）下周一英國主板上市，英鎊買賣代號CKI。創上市新高，見57.35元，收報57元，升1.15%。

亞信科技（1765）中期轉蝕7000萬人幣，不派中期息。收報0.203元，升0.5%。

叙福樓（1978）盈警，料上半年轉蝕最多3000萬元。見52周低0.405元，收報0.44元，跌20%。

中國奧園（3883）盈警，料上半年撇除重組收益業績「見紅」。收報0.158元，升26.4%。

新秀麗（1910）上半年多賺7.7%不派中期息，尋求美國雙重上市。見52周低18.04元，收報19.26元，跌8.94%。

施銘倫減持太古系股份套現4000萬，不再持有太古A（0019）及太地（1972）。收報64.2元，跌1.98%。

耐世特汽車（1316）上半年少賺五成至1570萬美元，續不派中期息。見52周低2.34元，收報2.37元，跌17.99%。

永泰地產（0369）料中期虧損擴大至14億。見52周低1.82元，收報1.85元，無升跌。

浙商銀行（2016）料今年上半年純利為79.99億元，按年升3%。收報2.12元，無升跌。

電能（0006）中期多賺2%，中期息0.78元。收報54.45元，跌0.91%。

長建（1038）中期多賺2%至43.11億，中期息增至0.72元。創上市新高，見57.35元，收報57元，升1.15%。

稻香控股（0573）盈警，料上半年盈利大跌最多九成。收報0.64元，跌3.03%。

騰訊（0700）第二季經調整純利573.13億人幣，按年升53%勝預期。收報368.4元，跌1.44%。

破頂股表現

破頂股包括，長建（1038）創上市新高，見57.35元，收報57元，升1.15%；長江基建集團（1038）創上市新高，見57.35元，收報57元，升1.15%；獅子山集團（1127）創上市新高，見1.56元，收報1.56元，升1.3%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見93元，收報92.15元，升9.12%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見2.4元，收報2.32元，升11.54%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065.95元，收報1065.5元，跌0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1142.75元，收報1142.75元，升0.02%；泓基集團（2535）創上市新高，見0.89元，收報0.79元，無升跌；晶泰科技（2228）創上市新高，見7.32元，收報6.44元，跌11.78%；秦港股份（3369）創52周高，見2.13元，收報2.11元，升1.44%；中電（0002）創52周高，見70.55元，收報70.1元，跌0.28%；中電控股（0002）創52周高，見70.55元，收報70.1元，跌0.28%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.3元，收報4.29元，跌0.23%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.6元，收報0.6元，升7.14%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.35元，無升跌；中石化冠德（0934）創52周高，見4.65元，收報4.62元，升1.32%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌；勇利投資（1145）創52周高，見0.098元，收報0.098元，升3.16%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見0.97元，收報0.94元，升3.3%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創上市新高，見57.35元，收報57元，升1.15%；中電（0002）創52周高，見70.55元，收報70.1元，跌0.28%。

破底股方面

46隻股份創上市新低，其中十隻包括，滔搏（6110）低見2.91元，收報2.94元，跌4.85%；21世紀教育（1598）低見0.12元，收報0.122元，跌1.61%；九毛九（9922）低見2.44元，收報2.51元，無升跌；京東健康（6618）低見19.48元，收報19.82元，跌3.08%；中國聖牧 （1432）低見0.172元，收報0.181元，跌0.55%；中國聖牧（1432）低見0.172元，收報0.181元，跌0.55%；寶新置地（0299）低見0.14元，收報0.14元，跌17.65%；歲寶百貨（0312）低見0.027元，收報0.027元，跌6.9%；能源國際投資（0353）低見0.26元，收報0.305元，跌14.08%；北方礦業（0433）低見0.017元，收報0.018元，無升跌。

99隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.85元，收報2.89元，無升跌；金地商置（0535）低見0.198元，收報0.2元，跌0.5%；瑞安房地產（0272）低見0.6元，收報0.62元，升1.64%；永利澳門（1128）低見5.04元，收報5.24元，升1.75%；銀河娛樂（0027）低見28.65元，收報29.55元，升1.03%；信德（0242）低見0.66元，收報0.67元，無升跌；六福集團（0590）低見14.36元，收報14.54元，跌0.55%；周生生（0116）低見6.3元，收報6.31元，跌1.1%；新秀麗（1910）低見18.04元，收報19.26元，跌8.94%；廣汽集團（2238）低見2.53元，收報2.55元，跌0.78%。

異動股

上升異動股，包括，中國綠地博大綠澤（1253）收報0.056元，升64.71%；承輝國際（1094）收報0.34元，升36.55%；金力集團（3919）收報0.04元，升29.03%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.123元，升28.13%；奧園（3883）收報0.158元，升26.4%；盛京銀行（2066）收報0.82元，升26.15%；香港航天科技（1725）收報0.86元，升24.64%；恆偉集團控股（8219）收報0.185元，升23.33%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.166元，升17.73%。

下跌異動股，包括，昊天國際建投（1341）收報0.52元，跌29.73%；辰興發展（2286）創上市新低，見0.12元，收報0.12元，跌25%；佳華百貨控股（0602）創上市新低，見0.024元，收報0.024元，跌22.58%；匯聯金融服務（8030）收報0.35元，跌20.45%；叙福樓（1978）見52周低0.405元，收報0.44元，跌20%；耐世特（1316）見52周低2.34元，收報2.37元，跌17.99%；寶新置地（0299）創上市新低，見0.14元，收報0.14元，跌17.65%；中國生命集團（8296）收報0.062元，跌16.22%；米蘭站（1150）收報0.08元，跌15.79%。

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半日沽空金額增64% 騰訊沽空增1.3倍

中國建築興業中期多賺26% 息0.07元

恒指半日升57點 科指升0.4% 北水轉流入