美國減息在即，銀行普遍下調定期存款年利率，為定期存款續期或將高息不再。大新銀行（2356）零售銀行處銀行產品部主管文浩霖表示，目前利率走勢下，考慮到靈活性及利率回報，一般情況下3個月存款期是較為可取。不過，他指不同的存款期均有優點和缺點，最重要的是要按個人因素及需要作出謹慎的選擇，或可考慮分散資金至不同的存款期，觀察利率往後走勢作出靈活部署。
文浩霖表示，銀行下調定期息率，亦與同業拆息下跌及各大銀行本身對存款的需求有關。目前3個月存款期是最多人選擇的存款期，因為大部份3個月定息較1個月存款期高，存款期亦不是太長仍然保留彈性。然而，到期月份將會在11月，到時定期存款年利率會是怎樣的情況，會否因接近年結而較為優惠，仍然是未知之數。
如果客戶現在選擇做1個月存款期，通常年利率會比較低，但可以保留彈性。也就是說，如果1個月後需要動用資金，或者因考慮到可能即將減息，需要調整財富規劃增加回報，那麼1個月存款期也是一個不錯選擇。而客戶可能要犧牲的，只是現在較長存款期內較高的年利率，因為1個月後到期時，可能美國聯儲局已經減息，那麼全香港銀行的定期存款優惠可能有機會也向下調整。
對於較長期的6個月或以上的定期存款，文浩霖認為亦可以考慮，若銀行提供6個月存款期的年利率不錯，客戶不介意鎖定資金6個月或更長的時間，利率或低於3個月的年利率，便可衡量是否趁即將減息而鎖定某個年利率。雖然大部份銀行6個月存款期的年利率對比3個月較低，但因為若果美國減息可能會導致定期存款年利率繼續向下調整，所以如果現在鎖定6個月或以上的定期存款利率，可能也會有好處。
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