集團指，上半年回購4865.6萬股，涉及15.38億元﹔而自2023年至今回購逾35億股股份，足見其對旗下業務未來發展及增長前景之信心。截至2024年6月底的淨負債率為5.5%，較2023年底的3%，增加2.5個百分點。

集團於2024年上半年，貫徹審慎嚴謹投資策略，以物色具增長潛力之優質資產及長遠取得穩定回報為發展重心，展現堅韌實力。近期集團透過與長建（1038）及電能（0006）合營的企業於英國分別投資Phoenix Energy Holdings Limited、UU Solar，以及陸上風電資產組合，2023 年亦收購 Civitas Social Housing Limited，以增強集團優質資產 組合之經常性收入基礎，並進一步提升跨越地域與業務之多元發展。

各部收入方面，物業銷售業務的上半年收益為18.21億元，按年跌48.4%﹔上半年已確認之物業銷售收入為46.35億元，按年跌43.8%，當中本港佔26.01億元，按年跌39.74%，內地收入為17.61億元，按年跌50.28%。集團指，上半年度物業銷售收入及收益在香港和內地經濟環境及物業市場氣氛持續疲弱的情况下，較去年同期減少。

集團擁有可開發土地儲備約7,400萬平方呎，其中700萬平方呎、6,300萬平方呎及400萬平方呎分別位於香港、內地及海外。

上半年度物業租務收入為31.18億元，按年增8.9%，收益為24.44億元，按年增5.53%。上半年度酒店及服務套房業務收入為21.3億元，按年增9.23%，收益為8.23億元，按年增29.2%。上半年度物業及項目管理收入4.45億元，按年微跌，收益為1.8億元，按年跌9.1%。

上半年英式酒館業務收入為118.23億元，按年增4.96%，溢利收益為5.97億元，按年增1.88%。

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