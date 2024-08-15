期內，集團的港口業務的除息稅前盈利達57.85億元，按年增長33%。他指出，港口業務第三季之需求前景仍然樂觀，惟預計第四季將逐漸放緩。零售業務的除息稅前盈利為54.33億元，並在28個市場經營16548家店舖。長江基建期內的股東應佔溢利達43.11億元，按年增長2%。在歐洲及港澳經營電訊業務的CK Hutchison Group Telecom的息稅前盈利達18.22億元，按年增長4.44倍。至於財務及投資部門，期內手上的能源投資項目Cenovus錄得除息稅前盈利21.16億元，按年增長46%。

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