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長和中期純利跌9%至102億元 每股中期息0.688元

長江和記（0001）公布6月底止中期業績，呈報股東應佔溢利為102.05億元，按年減少9%；除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為634.22億元，按年增長3.7%。每股中期息為0.688元，按年減少9%。主席李澤鉅表示，會繼續物色可增加長遠價值之交易選項，並將致力加強其資產負債表及整體財政狀況。其將確保集團於維持強大基本財政狀況之際，持續為股東締造回報。

期內，集團的港口業務的除息稅前盈利達57.85億元，按年增長33%。他指出，港口業務第三季之需求前景仍然樂觀，惟預計第四季將逐漸放緩。零售業務的除息稅前盈利為54.33億元，並在28個市場經營16548家店舖。長江基建期內的股東應佔溢利達43.11億元，按年增長2%。在歐洲及港澳經營電訊業務的CK Hutchison Group Telecom的息稅前盈利達18.22億元，按年增長4.44倍。至於財務及投資部門，期內手上的能源投資項目Cenovus錄得除息稅前盈利21.16億元，按年增長46%。

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