佐丹奴（0709）公布中期業績，公司純利按年跌37%至1.2億元，純利下跌原因包括期內錄得一次非經常性開支、大中華溢利大幅下跌，以及南韓合營公司一次性收入減少。佐丹奴執行董事陳嘉緯表示，有關非經常性開支與對前主席兼行政總裁劉國權的賠償有關，他指出其賠償根據合同及勞工法例進行，而開支亦涉及4月特別股東大會時產生的其他相關費用，惟沒透露實際金額。他強調該開支屬一次性，不影響公司往後的經營費用。
佐丹奴宣布派中期息0.08元，按年大削53%，其每股盈利0.074元，中期派息比率108.1%。陳嘉緯表示，過去2022年及2023兩年間，其全年派息比例介乎約130%至140%，「希望大家明白，130%及140%（派息比率）並不是很長遠或者很恒久的派息比率……大家都知道，賺100蚊、永遠都派140蚊，永遠不會（能夠可持續）一世。」但他續指，集團派息政策不變，即視乎資本開支及經營資本，會繼續使用過剩現金回饋股東。
事實上，是次佐丹奴業續報告上提及過「 公司擬透過派發股息及股份購回將現金盈餘回饋其股東」。
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