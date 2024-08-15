期內集團收入7.2億元，按年跌5.5%，其中雲服務業務收入6.12億元，按年跌3.6%。從雲服務的細分產品線看，客戶關係管理收入為4.41億元，按年下降6%；項目建設收入為6245.2萬元，按年增長4.9%；資產管理&運營收入為4630.3萬元，按年增長30.5%；本地化部署軟件及服務業務收入1.08億元，按年跌15.1%。

期內集團研發費用為2.541億元，按年跌22.2%。

明源雲同時公布，今日(15日)董事會已決定動用股份購回授權，視乎市場情況，自明日(16日)起，可能以總金額不超過5億元不時於公開市場購回股份。

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