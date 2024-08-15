禤國全指出，如日本發生六級或以上震度的地震，出發當天或3天內出發的旅行團客人，可選擇取消出發，東瀛遊將全數退回客人已繳交的款項及保險費用，不扣除任何款項，包括團費、機場稅、燃油附加費及保險費用。

此外，如果客人到達目的地後發生六級或以上震度之地震，令團隊需即時折返香港，無論於行程任何一天，客人所繳付款項（包括團費、兩地機場稅及燃油附加費等）及任何額外住宿及交通費，扣除旅遊保險賠償後，尚餘差額將由東瀛遊負責承擔（扣除購買旅遊保險的費用），客人可取回百份百團費。

客人報名時需即時投保「EGL至尊全球保障」，以便提供適切安排。

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