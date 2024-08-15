龍光集團（3380）公布，其擁有50%權益的項目公司麒灣（香港）已成功獲得一筆82億港元的再融資，這筆貸款已用於償付項目公司旗下凱玥項目的貸款，凱玥項目為公司重要的境外資產，凱玥項目順利獲得再融資對公司境外重組至關重要，公司將積極並持續推進整體境外重組工作。
鴨脷洲「凱玥」是由合景泰富（1813）及龍光（3380）共同投資的豪宅項目，於2017年2月斥168.56億元高價投得，雙方各佔50%。隨著兩間內房陷入債務危機，作為雙方重要境外資產的「凱玥」的項目貸款，亦成為市場焦點，包括曾傳出長實（1113）希望接手相關項目貸款，亦有傳另類投資公司Ares Management Corp.曾向銀行提議，買入大部份或三分二的相關貸款。
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