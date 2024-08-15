他又表示，樂見長建最近三項在英國的基建項目收購，並感到非常滿意，該等項目均有良好的雙位數內部回報率，甚至可能較之前的收購項目更高。目前長建的規模迅速壯大，並已發展成全球主要基建投資者，並可能是現今規模最大的環球基建集團之一。長建在6月底仍有90億元資金可供動用，負債淨額對總資本淨額亦低至9.8%，若以透視基準，相關負債比率僅為業界低水平之約48%，並且可與長江實業（1113）及電能實業（0006）共同物色新收購。他強調，基建部門會保持韌性，去物色內部回報率達雙位數字的項目，如果香港有大機會給予他們的話，他們很容易使用國際資產籌資返港投資。

雖然在上半年度，長和無甚參與回購股份，但是李澤鉅回應分析員時表示，會對回購股份持開放態度。上半年他們致力在財務上保留一定實力，所以才未有積極進行回購。至於內地的零售市場發展方面，李澤鉅指，當前經營環境雖然辛苦些，但是他說：「不太敢長遠睇淡內地零售市場，過去十年有咁輝煌成績，有目共賭」。在面對越來越多的ESG（環境、社會責任及管治）匯報同時，李澤鉅指出，他們並非只純看怎樣環保，而這亦是對股東有盈利的機會。

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