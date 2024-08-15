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佐丹奴行政總裁Colin Currie：公司最壞情况已過 上任首百日做「兩件事」

經歷過4月罷免主席等事件的佐丹奴（0709），其新上任4個月多的新任行政總裁兼執行董事Colin Currie表示，撒除宏觀經濟及地緣政治外部等不可控制因素外，相信公司最壞情况已過去（We believe the worst is behind us），而公司亦宣布5年戰略計劃，相信公司於成長的路線圖上。

上任行政總裁4個月多，Colin Currie表示自己剛接任行政總裁一位，他對自己的承諾為首一百日內做「兩件事」，其中之一包括非常詳細地了解公司業務（understanding business in great detail），從而可開始策劃未來業務政策。第二則為穩定公司業務及了解員工。他透露，自己上任首百日內造訪12個地區市場，以及巡視約60間店舖。

經Colin Currie上任後一系列工作，他表示佐丹奴問題在於，過往公司策略著重透過提升價格及削減成本措施以提升盈利能力，惟品牌、產品及市場營銷的投資並不重大，令公司業務自2013年開始持續下滑。有見及此，Colin Currie表示公司於第二季進行，包括「改善店舖營運」、「促進電子商務」以及其他措施等六大範疇的一系列速效措施，令大中華的按年收入跌幅由首季的12.8%收窄至第二季的2.8%。

佐丹奴於2018年決定不再優先發展中國大陸市場，但公司於今年中期業績表示計劃重奪於大中華的地位，以及於其他地區增長。Colin Currie解釋，佐丹奴於2013年、即公司發展策略改變時，當年於大中華地區收入為17億元，而其金額仍為公司電子商貿發展加速之前達成。

Colin Currie提到中國內地為亞太區最大的市場，其市場規模達2.43萬億元，惟佐丹奴於內地收入相對地低，他表示沒理由不重新與客戶重新接觸及重新建立關係，並於內地市場得到應得的份額。

Colin Currie亦提到，99%位於本港的佐丹奴店舖均錄得盈利，只得一間錄虧損，但因第二季推行速效措施，其虧損店料將於今年底內將可錄得盈利。他提到，佐丹奴於疫前及2019反修列運動前於港有70間店舖，現時只得40間店，相信現時為於商場開店的時間。

佐丹奴將推行名為「Beyond Boundaries （超越界限）」的五年策略，具體措施包括引入速效措施、重獲中國內地市場份額、建立數字先導銷售模式和重組品牌組合等，期望實現高單位到低雙位數的收入複合年均增長率（CAGR），並將利潤率恢復到歷史水平。

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