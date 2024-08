經歷過4月罷免主席等事件的佐丹奴(0709),其新上任4個月多的新任行政總裁兼執行董事Colin Currie表示,撒除宏觀經濟及地緣政治外部等不可控制因素外,相信公司最壞情况已過去(We believe the worst is behind us),而公司亦宣布5年戰略計劃,相信公司於成長的路線圖上。